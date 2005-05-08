پوتين: همكاري روسيه با ايران تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي مي باشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي محيط، رئيس جمهوري روسيه روزگذشته با اشاره به اينكه نظارت بين المللي شديدي بايد درزمينه فعاليتهاي هسته اي بين دو كشورصورت گيرد، گفت : اين فعاليت ها درجهت اهداف صلح آميزخواهد بود.

وي درعين حال دردفاع ازحق جوامع دربرخورداي ازتوانايي صلح آميزهسته اي تاكيد كرد: محروم كردن ايرانيهاازاستفاده تكنولوژي پيشرفته هسته اي ودستاوردهاي علمي وفني غير ممكن است .

رئيس جمهوري روسيه همچنين دراظهارات خود درراستاي همنوايي با ديگرفعالان عرصه انحصار تواناييهاي هسته اي وبا عنايت به فشارهاي سياسي اعمالي از سوي كاخ سفيد بردارندگان اين تكنولوژي ، درادامه گفتارش تاكيد كرد: تصميم ايران درتوقف هرگونه فعاليت كه وي ازآن براي ساخت تكنولوژي بمب هسته اي ياد كرد و نيزتوقف برنامه غني سازي اورانيوم كه منجر به توليد سوخت هسته اي مي شود، را يك تصميم درست دانست.

ولاديميرپوتين رئيس جمهوري روسيه درپايان به همكاري فعال و موثر ميان كشورش با شركاي اروپايي و آمريكا دراين زمينه اشاره كرد.