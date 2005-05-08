گردهمايي شوراهاي حل اختلاف بخش رودهن در دانشگاه آزاد رودهن

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، در اين مراسم حجت الاسلام عابديني نيا - رييس دادگاه عمومي رودهن - گفت : اين گردهمايي بعنوان كلاس هاي آموزشي برگزار مي شود تا علاقه مندان به خصوص دانشجويان از اين كلاس هاي آموزشي استفاده كنند.

وي تصريح كرد : شوراهاي حل اختلاف در راستاي سياست هاي رياست قوه قضاييه مبني بر توسعه قضايي با رويكرد مردمي گام برمي دارد.

وي در ادامه افزود: در سال همبستگي ملي و مشاركت عمومي شوراهاي حل اختلاف از نمونه هاي بارز مشاركت مردمي به شمار مي آيد.

در ادامه اين مراسم جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.