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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۴۷

گردهمايي شوراهاي حل اختلاف بخش رودهن در دانشگاه آزاد رودهن

گردهمايي شوراهاي حل اختلاف بخش رودهن با حضور رييس دادگستري شهرستان دماوند و رييس دادگاه عمومي شهر رودهن در محل سالن كنفرانس دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن تشكيل شد.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، در اين مراسم حجت الاسلام عابديني نيا - رييس دادگاه عمومي رودهن - گفت : اين گردهمايي بعنوان كلاس هاي آموزشي برگزار مي شود تا علاقه مندان به خصوص دانشجويان از اين كلاس هاي آموزشي استفاده كنند.

وي تصريح كرد : شوراهاي حل اختلاف در راستاي سياست هاي رياست قوه قضاييه مبني بر توسعه قضايي با رويكرد مردمي گام برمي دارد.

وي در ادامه افزود: در سال همبستگي ملي و مشاركت عمومي شوراهاي حل اختلاف از نمونه هاي بارز مشاركت مردمي به شمار مي آيد.

در ادامه اين مراسم جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.

کد مطلب 180593

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