مجلس موافق دوساله شدن معاینه فنی خودروهاست

محمد جواد نظری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تمام تلاش فراکسیون محیط زیست این است که هر اقدامی را برای کاهش آلودگی هوا انجام دهد که یکی از این اقدامات نیز پیگیری کاهش سن معاینه فنی است، تصریح کرد: برای اهمیت این موضوع قرار شد تا سازمان محیط زیست و مجلس موضوع کاهش سن معاینه فنی خودروها را مجددا بررسی کنند که این موضوع در دستور کار قرار دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به وضعیت آلودگی هوا و افزایش میزان آلاینده ها در سطح کلانشهرهای کشور که تشدید شده است توجه به موضوع معاینه فنی خودروها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی درخصوص اقدامات فراکسیون محیط زیست مجلس برای کاهش سن معاینه فنی خودرو گفت: محیط زیست باید استدلال هایی که برای کاهش سن معاینه فنی خودرو دارد را در قالب طرحی به فراکسیون ارائه دهد تا این موضوع به صورت علنی مطرح شده و مصوب شود.

عضو هیات رییسه فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به موافقت اعضای این فراکسیون درخصوص بازگشت سن معاینه فنی به یکسال و یا دوسال گفت: طرح کاهش معاینه فنی وسایل نقلیه از 5 سال به دو سال در مجلس در حال بحث و بررسی است و امیدواریم به نتیجه مطلوبی برسیم.

به گزارش مهر، افزایش سن معاینه فنی خودروها اسفندماه سال 89 همزمان با تغییر کلی قانون راهنمایی و رانندگی از دو به 5 سال افزایش یافت، این مساله مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان محیط زیست و شهرداری تهران واقع شد اما تاکنون با وجود تعاملات صورت گرفته این قانون هنوز اصلاح نشده است.