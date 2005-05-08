13زائر اتوبوس حامل زائران ايراني در راه مكه مجروح شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروابط عمومي سازمان حج و زيارت، در تشريح جزييات اين حادثه آمده است: شب گذشته 38نفر از زايران تهراني در قالب يك اتوبوس پس از احرام بستن عازم مكه مكرمه بودند كه پس از طي 5 كيلومتر در ميانه راه مدينه به مكه خودرو آنها از جاده منحرف و روي زمين افتاد كه 13 نفر از آنها راهي بيمارستان ملك فهد عربستان شدند.

بنابرهمين گزارش تمام اين عده تا ساعت 5/2 بامداد مورد معاينه پزشكان متخصص قرارگرفتند كه 8 نفر سرپايي معالجه شده و 5 نفر ديگر به نام هاي خانم ها معصومه شكري ، زينت منصوري ، سلمه طالبي ، فاطمه عليمرادي و فاطمه دو مهالي به دليل شكستگي دست ، ترك بازو ، گرفتگي كمر و شكستگي دنده درحال حاضر بستري هستند كه تا ظهر امروز از بيمارستان مرخص مي شوند.

پس ازوقوع اين حادثه عوامل اجرايي ستاد عمره مدينه منوره ومقامات ملي سعودي درمحل حادثه حاضر شده پنج نفر را كه بدون مشكل بودند براي انجام مناسك راهي مكه مكرمه كردند ،33 نفر از اعضاي كاروان به مدينه بازگشته و 20 نفر مابقي نيز در يك هتل جداگانه اسكان يافتند.