فرزاد موتمن : سينماي مخاطب خاص نيازمند تبليغات نوين است

" فرزاد موتمن " كارگردان سينماي ايران درگفت وگو با خبرنگار سينمايي مهر درمورد تشكيل گروه سينمايي آسمان باز گفت : اين اقدام صرف نمايش فيلم هاي باصلاح نفروش وخاص خيلي خوب است وبا اين طريق فيلم هاي "علي مصفا " ، "ايرج كريمي

"، "ناصر رفايي " به اكران درآمدند ولي فروش خوبي نداشتند . بخشي ازاين عدم توفيق برمي گردد به خود اين فيلم ها ، مردم عادي علاقه زيادي به ديدن اين نوع فيلم ها ندارند .

وي درادامه افزود : پس بايد ازموقعيت به وجود آمده و اختصاص سه سينما براي نمايش فيلم ها راضي باشيم و دنبال عيب جويي و بهانه گيري نرويم .

اين كارگردان افزود :خود من هم فيلمي به نام "هفت پرده " دارم كه دراختيار بنياد سينمايي فارابي است و بعد ازچهار - پنج سال هنوز به نمايش درنيامده است . فكرمي كنم براي نمايش درگروه سينمايي آسمان باز مناسب است .

وي درمورد مرزبندي بين فيلم هاي هنري وخاص وعام به "مهر" گفت : اعتقادي به اين قضيه ندارم و اگربخواهيم ازنقطه نظر تئوريك بحث كنيم واقعا چنين تقسيم بندي وجود ندارد. ولي فيلم بد يا خوب را مي شود ازهم تفكيك كرد . خيلي ازفيلم هاي كه تحت عنوان مخاطب خاص ساخته مي شوند فيلم هاي خوبي نيستند ودرمقابل فيلم هاي كه تحت عنوان فيلم تجاري ساخته مي شود ممكن است فيلم هاي خوبي باشند .

وي خاطر نشان كرد : اما درعمل اين تقسيم بندي نه فقط درايران بلكه درهمه جاي دنيا وجود دارد به طورمثال فيلم هاي " استيون اسپيلبرگ " 120سالن را در يك اكران در اختيار مي گيرد و فيلم هاي "ژان لوك گدار" 10سينما .در ايران نيز انتظار هم نمي رود فيلم هاي مخاطب خاص به فروش بالاي صد ميليون توماني دست پيدا كند .

" فرزاد موتمن " درمورد نقش تهيه كننده فيلم هاي خاص درنحوه تبليغات آنها گفت : اين نوع فيلم ها مخاطبينش رابايد درون دانشگاهها ، سايت هاي اينترنتي ، فرهنگ سراها، كتابخانه ها را جستجو كند و مي توان سايت هاي اختصاصي براي معرفي فيلم دراينترنت به وجود آورد چون استفاده ازاينترنت دربين جوانها اين روزها خيلي متداول شده است . فكرمي كنم بايد تهيه كنندگان اين آثار ازتبليغات سنتي وقديمي به اين تبليغات نوين رويكرد داشته باشند .

وي درمورد ويژگي بارز اين نوع فيلم ها گفت : فيلم هاي مخاطب خاص اصولا قصه هاي يك خطي ومدرني دارند ودرداستان آنها ابهام وجود دارد و داراي ساختاري غيرمتعارف وفضايي سرد ؟دارند .