براي ورود افراد نخبه به دستگاه هاي دولتي شرايط ويژه اي درنظر گرفته مي شود

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر سيد احمد طباطبايي كه در جمع خبرنگاران و درغرفه هفته نامه بازاركار سخن مي گفت با اشاره به اين مطلب افزود: دستگاهها و سازمان هايي همچون شركت ملي نفت ايران، شركت هاي وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت هاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني شامل ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه هستند و براين اساس هر گونه استخدام به صورت رسمي، قرار دادي، پاره وقت و ... در دستگاه هاي مشمول قانون مذكور بدون قبولي در آزمون استخدامي ادواري غير قانوني است.

وي هدف اجراي اين قانون را اصلاح و بهبود مديريت نيروي انساني بخش دولتي خواند و تصريح كرد: تنها بانك ها و شركت هاي بيمه شامل اين قانون نمي باشند كه البته بانك ها نيز براي جذب نيروي اداري، تا زماني كه شيوه جديدي جهت استخدام ارايه نكرده اند بايد از مصوبه مذكور تبعيت نمايند.

دكتر طباطبايي درادامه ياد آور شد: براي ورود افراد نخبه شامل نفرات برتر كنكورهاي سراسري المپياد هاي علمي، آزمون استخدامي ادواري و ... به دستگاه هاي دولتي بر اساس آيين نامه مصوب هيات دولت، شرايط ويژه اي درنظر گرفته شده كه در آينده نزديك اعلام خواهد شد.

وي درخصوص شيوه هاي مختلف جذب نيروي انساني در دستگاه هاي دولتي گفت: برخي از دستگاه هاي دولتي بدون هيچ آزمون تخصصي داخلي، تنها از ميان افرادي كه حائز رتبه هاي بالاتر آزمون استخدامي ادواري شده اند با دعوت از 5/1 برابر ظرفيت پذيرش خود مي توانند نسبت به جذب نيرو اقدام نمايند.

دكتر طباطبايي ادامه داد: گروه ديگري از دستگاه ها و سازمان هاي دولتي نيز هستند كه با برگزاري آزمون تخصصي كتبي افراد مورد نظر را استخدام مي نمايند. همچنين جذب نيروي انساني از طريق برگزاري آزمون تخصصي به همراه آزمون علمي و مصاحبه و يا آزمون عملي و مصاحبه صرف از ديگر راه هاي استخدام نيروي انساني در دولت است.

وي تصريح كرد: دستگاه ها و مراكز دولتي كه آزمون و مصاحبه تخصصي برگزار نمي كنند، نمي توانند و نبايد هيچ گونه وجهي را از متقاضيان دريافت كنند.

مدير كل دفتر آموزش و بهسازي نيروي انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي در خصوص پايايي آزمون استخدامي ادواري، اظهار داشت : نتايج نشان مي دهد 7/0 تا 9/ 0 بين كساني كه در آزمون پذيرفته شده اند مطلوبيت وجود دارد، همچنين پذيرفته شدن 7/45درصد از فارغ التحصيلان دانشگاههاي دولتي، 7/34 درصد از دانشگاه غير انتفاعي، 3/33 درصد از دانشگاه علمي - كاربردي ، 4/29 درصد از دانشگاه پيام نور و 2/21 درصد از دانشگاه آزاد نيز نشان از پايايي آزمون استخدامي ادواري دارد.

دكتر طباطبايي افزود: دانشگاه هاي تهران، شهيد بهشتي، شيراز، فردوسي مشهد، تبريز و چمران از ميان دانشگاه هاي مادر و صنعتي شريف، امير كبير، علم و صنعت، خواجه نصير، صنعتي اصفهان و صنعت نفت نيز از ميان دانشگاه هاي صنعتي بالاترين درصد قبولي را در اين آزمون داشته اند، ضمن اينكه در مجموع نمرات آزمون دانشجويان مقاطع دكتري، كارشناسي ارشد و كارشناسي به ترتيب بالاترين رتبه ها را كسب كرده اند.

وي با اشاره به اينكه 3/73 درصد از دانشجويان مقطع دكتري ، 6/55 درصد از مقطع كارشناسي ارشد و 7/28 درصداز مقطع كارشناسي در آزمون پذيرفته شده اند ، افزود: به منظور بررسي پايايي و روايي آزمون استخدامي ادواري پروژه اي در دست اجرا داريم كه به احتمال زياد تا پايان سال جاري نتايج آن مشخص خواهد شد.

مدير كل دفتر آموزش و بهسازي نيروي انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي در پايان با اشاره به اينكه بر اساس قانون برنامه سوم توسعه سالانه دستگاه هاي دولتي مي توانستند 20 هزار نفر را استخدام نمايند، خاطرنشان ساخت: بررسي ها نشان مي دهد افرادي كه در آزمون استخدامي ادواري رتبه هاي بالاتري را كسب نموده اند، براي استخدام در سازمان ها و دستگاه هاي دولتي كمتر با مشكل مواجه شده اند.