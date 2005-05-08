عبدالرضا مصري: مردم كرمانشاه چهره ماندگاري از خود به نمايش گذاشته اند

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرمانشاه، مصري كه در همايش تجليل از نخبگان كرمانشاه سخن مي گفت افزود: شخصيت حقيقي كسي است كه اول خودش شخصيت شده و بعد جامعه به سمت او روي مي آورد و اين شخصيت ها چه در زمان حيات و چه پس از آن مانند آب زلال است و به همه زندگي و طراوت مي بخشد و پس از مرگ هم مانند نهر جاري مسير را به ديگران نشان مي دهد.

وي ادامه داد: مردم كرمانشاه همه شايسته تقدير و تجليل هستند و همه چهره هاي ماندگار دارند و اين را در جنگ و بعد از آن نشان داده اند و حركت خوب صدا وسيما در اين بخش تحسين برانگيز است.

نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي، نقطه آغاز كارهاي ماندگار را عشق دانست و گفت: انسانهاي عاشق، كارهاي ماندگار انجام مي دهند و تداوم اين عشق، پايداري و خستگي ناپذيري است كه مردم اين خطه عملا عشق و خستگي ناپذيري را به همگان نشان داده اند و درخور تحسين هستند.