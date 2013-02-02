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۱۴ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۵۲

حجت الاسلام محمدی مطرح کرد:

بیداری نسل جدید با گفتمان انقلاب

بیداری نسل جدید با گفتمان انقلاب

بندرگز - خبرگزاری مهر: امام جمعه بندرگز تاکید کرد: برای حفظ نظام چهار راهکار داریم که بیداری نسل جدید با گفتمان انقلاب از جمله آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی محمدی صبح شنبه در مراسم دهه فجر و افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان افزود: پشتیبانی از ولایت فقیه، نگذاریم ممکلت در دست نا اهلان بیفتد و حضور با بصیرت در همه عرصه ها و انتخابات از دیگر راهکارهاست.

وی اظهار داشت: نباید دورانی را که بر دین مملکت چوب حراج زده شد و سایت های هسته ای مهر و موم شدند و استعفای برخی نمایندگان برای ضربه زدن به نظام را فراموش کنیم.

وی عنوان کرد: مردم باید با در 22 بهمن خروشی دیگر و در انتخابات، یک انتخابی آگاهانه داشته باشند که این امر سبب حفظ نظام خواهد شد.

امام جمعه بندرگز بیان داشت: برخی می خواستند انقلاب ما را با نظریه ابن خلدون تطبیق دهند و طبق این نظریه، هر تمدنی سه دوره و هر دوره با نسلی، سه مرحله دارد و سه نسل را بخود می بیند و با نسل سوم از بین می رود.

وی افزود: دوره اول انقلاب، نسل جنگ و 17 شهریور، نسل فیضیه ودفاع مقدس هستند که تا پای جان برای حفظ انقلاب ایستادگی می کنند.

امام جمعه بندرگز اظهار داشت: نسل دوم، نسل سازندگی و شکوفایی هستند واز جنگ و 17 شهریور خبر دارند و نظام را تثبیت و شکوفا و به عملکرد قبلی ها افتخار می کنند.

حجت الاسلام محمدی تصریح کرد: طبق نظریه ابن خلدون، نسل سوم از جنگ و انقلاب نمی داند، او نمی فهمد چگونه جوانی روی مین می رود و نمی تواند نگهدارنده باشد و انقلاب را به اضمحلال می کشاند و دشمن با استفاده از این تفکر و نظریه ابن خلدون معتقد است برای نسل سوم باید براندازی نرم داشته باشیم.

وی یادآورشد: از اینرو دشمنان برای براندازی نظام و جنگ نرم سال 78 اقدام کردند که موفق نشدند و 10 سال بعد در سال 88 در نسل چهارم می خواستند ملت ایران را آزمایش کنند.

امام جمعه بندرگز تاکید کرد: اگر می خواهیم انقلاب را حفظ کنیم، باید نسل سوم و چهارم را آگاه کنیم و در دهه سوم انقلاب، گفتمان انقلاب و امام کارایی دارد .

به گزارش مهر، همزمان با افتتاح متمرکز پروژه های دهه فجر، طرح کارخانه صنایع غذایی، مزرعه پرورش  ماهی، افتتاح مدرسه، کلنگ زنی زیرگذر و ... از جمله طرحهایی است که صبح امروز به بهره برداری رسید.

کد مطلب 1805995

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