بیداری نسل جدید با گفتمان انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی محمدی صبح شنبه در مراسم دهه فجر و افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان افزود: پشتیبانی از ولایت فقیه، نگذاریم ممکلت در دست نا اهلان بیفتد و حضور با بصیرت در همه عرصه ها و انتخابات از دیگر راهکارهاست.

وی اظهار داشت: نباید دورانی را که بر دین مملکت چوب حراج زده شد و سایت های هسته ای مهر و موم شدند و استعفای برخی نمایندگان برای ضربه زدن به نظام را فراموش کنیم.

وی عنوان کرد: مردم باید با در 22 بهمن خروشی دیگر و در انتخابات، یک انتخابی آگاهانه داشته باشند که این امر سبب حفظ نظام خواهد شد.

امام جمعه بندرگز بیان داشت: برخی می خواستند انقلاب ما را با نظریه ابن خلدون تطبیق دهند و طبق این نظریه، هر تمدنی سه دوره و هر دوره با نسلی، سه مرحله دارد و سه نسل را بخود می بیند و با نسل سوم از بین می رود.

وی افزود: دوره اول انقلاب، نسل جنگ و 17 شهریور، نسل فیضیه ودفاع مقدس هستند که تا پای جان برای حفظ انقلاب ایستادگی می کنند.

امام جمعه بندرگز اظهار داشت: نسل دوم، نسل سازندگی و شکوفایی هستند واز جنگ و 17 شهریور خبر دارند و نظام را تثبیت و شکوفا و به عملکرد قبلی ها افتخار می کنند.

حجت الاسلام محمدی تصریح کرد: طبق نظریه ابن خلدون، نسل سوم از جنگ و انقلاب نمی داند، او نمی فهمد چگونه جوانی روی مین می رود و نمی تواند نگهدارنده باشد و انقلاب را به اضمحلال می کشاند و دشمن با استفاده از این تفکر و نظریه ابن خلدون معتقد است برای نسل سوم باید براندازی نرم داشته باشیم.

وی یادآورشد: از اینرو دشمنان برای براندازی نظام و جنگ نرم سال 78 اقدام کردند که موفق نشدند و 10 سال بعد در سال 88 در نسل چهارم می خواستند ملت ایران را آزمایش کنند.

امام جمعه بندرگز تاکید کرد: اگر می خواهیم انقلاب را حفظ کنیم، باید نسل سوم و چهارم را آگاه کنیم و در دهه سوم انقلاب، گفتمان انقلاب و امام کارایی دارد .

به گزارش مهر، همزمان با افتتاح متمرکز پروژه های دهه فجر، طرح کارخانه صنایع غذایی، مزرعه پرورش ماهی، افتتاح مدرسه، کلنگ زنی زیرگذر و ... از جمله طرحهایی است که صبح امروز به بهره برداری رسید.