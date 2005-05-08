مركز توسعه ورزش بانوان با انجمنهاي ادغام شده تعامل بيشتري داشته باشد/ مشكل اصلي تنيس كشور در اختيار نبودن زمينها و مربيان اين رشته است

صالح نائب رئيس فدراسيون تنيس در امور بانوان در گفت و گو با خبرنگار" مهر" بيان داشت : فدراسيون از زمان ادغام همكاري ما را پذيرفته است و بخش بانوان آزادانه كارخود را پي گيري مي كند.

نائب رئيس فدراسيون تنيس با اشاره به برخي از مشكلات كلي اين ورزش گفت : بزرگترين معضل اين رشته دراختيار نبودن زمينهاي اختصاصي براي فدراسيون است به طوريكه برخي از زمنيها مثل باشگاه انقلاب كه يكي از بهترينها است در اختيار بخش خصوصي است و فدراسيون عملا نمي تواند براي آن برنامه ريزي كند.

وي ادامه داد: روند تربيت مربيان درحال حاضر به خصوص در بخش بانوان به شكلي است كه فدراسيون فقط كلاس برگزار كرده و كارت مربيگري مي دهد و عملا بر روي نحوه كاركرد مربيان درآينده نظارت ندارد . اين درحالي است كه بسياري از مربيان مي توانند به سطح بهتري برسند ودراختيار فدراسيون باشند ولي ترجيح مي دهند به شكل آزاد كاركنند.

صالح با اشاره به اينكه هنوزحكم نائب رئيسي خود را نگرفته ولي با فدراسيون همكاري نزديكي دارد خاطر نشان كرد : مركز توسعه ورزش زنان حق نظارت برفدراسيون ها وانجمنهاي ادغام شده را دارد و بايد براي اينكه اين موضوع رها نشود جلسات منظمي را براي بررسي مشكلات آنها ترتيب دهد و از نائب رئيسان بانوان برنامه بخواهد.

وي سهم بانوان را در تقويم ورزشي سال 84 فدراسيون تنيس مثبت ارزيابي كرد و گفت : تقويم ما در دل تقويم فدراسيون جاي دارد ، به طوريكه از برگزاري اردوها، كلاسهاي آموزشي داخلي و خارجي، اعزام به مسابقات خارجي و ... براي توسعه بحث قهرماني و تربيت مربيان و داوران زبده زن برنامه ريزي شده است .

صالح هماهنگي بخشهاي مختلف را با فدراسيون ضروري دانست وافزود : تمامي كميته هاي انجمن بانوان و هيئت هاي استانها فعال هستند و براي كسب نتيجه بهتر بايد تمامي اين بخشها به همراه كليه مربيان، داوران، ورزشكاران و دست اندركاراني كه در رابطه با ورزش تنيس در كشور فعاليت دارند با هماهنگي و نظارت بيشتر فدراسيون كارها را دنبال كنند.