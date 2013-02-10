عارف ربطی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی از فردا دوشنبه بطور کامل در اختیار فدراسیون کشتی است تا ستاد اجرایی به سرعت کار نصب و تجهیز این سالن را آغاز کند. البته این کار کمی با تاخیر روبرو شد، اما با توجه به برنامه ریزی دقیق و تقسیم وظایف بین عوامل اجرایی ستاد، بر آن هستیم تا این کار طی روزهای باقیمانده با سرعت و دقت انجام شود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه بخشی از نیاز مالی ستاد اجرایی رقابتهای جام جهانی از سوی متولیان امر تامین شد و ما می توانیم با توان مالی بهتری به انجام امور مربوط به میزبانی بپردازیم. ضمن اینکه تیم های خارجی نیز از روز 29 بهمن ماه طبق برنامه وارد کشورمان خواهند شد و در هتل های استقلال و آزادی اسکان می یابند.

دبیر فدراسیون کشتی افزود: تمام سعی و تلاش فدراسیون کشتی و ستاد اجرایی رقابتهای جام جهانی بر آن است تا ایران میزبان خوب و شایسته ای برای این رقابتها باشد و همانطور که در اینگونه میادین به افتخارآفرینی و موفقیت دست یافته، در میزبانی این پیکارها نیز به بهترین نحو عمل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد و فرنگی طبق برنامه با حضور 10 تیم برتر دنیا طی روزهای 1 تا 4 اسفندماه در سالن 12 هزارنفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.