فهرست طرحهای کلان دانشگاه علم و صنعت/ اختصاص اعتبار ویژه به اساتید

دکتر سعید جبل عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه دانشگاه علم و صنعت برای توسعه طرح های ملی اختصاص گرنت ویژه به اساتید دانشگاه است تا تعداد بیشتری از اساتید در این طرح ها مشارکت کنند و دوم استفاده از ظرفیت دانشجویان دکتری با هدایت رساله های دکتری به سمت طرح های کلان ملی است.

وی درباره انتقاد دانشگاه‌های شهرستان مبنی بر عدم اجازه دانشگاه های بزرگ برای مشارکت در طرح های کلان ملی گفت: طرح های کلان ملی توسط شورای عالی عتف به تصویب رسیده و براساس توانمندی دانشگاه به عنوان دانشگاه اصلی، محور و همکار تعریف شده و به آنان واگذار می شود.

رئیس دانشگاه علم وصنعت تصریح کرد: ولی رویکرد کلی دانشگاه‌ها این است که با دانشگاه‌های دیگر در این زمینه همکاری بیشتر داشته باشند و در واقع این کار پیامد خوبی در بر داشته که دانشگاه‌ها به صورت تیم های مشترک در کنار یکدگیر فعالیت کرده و از قابلیت همدیگر استفاده می کنند.

وی با اشاره به بودجه طرح های ملی خاطرنشان کرد: مرحله اول بودجه طرح کلان ملی پرداخت شده است، البته مبلغ تخصیص داده شده نسبت به اصل پروژه‌ها کم است اما طرح‌های کلان ملی در شورای عالی عتف و دانشگاه‌ها خوب هدایت می شود.



جبل عاملی به برخی از طرح های کلان ملی دانشگاه علم و صنعت اشاره کرد و گفت: در طرح خودرو کلاسیکی دانشگاه محوری هستیم، در طرح موتورهواپیما دانشگاه محوری هستیم، در طرح سیستم حمل و نقل سریع ریلی دانشگاه محوری هستیم در طرح دفاع سایبری همکار دانشگاه مالک اشتر و در بخش موتور طرح هواپیما هم همکار دانشگاه صنعتی امیر کبیر هستیم و همچنین اخیرا شورای عالی عطف در حوزه محیط زیست طرح کلانی را به دانشگاه محول کرده است.