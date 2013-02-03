تصاویری از اندامهای مصنوعی صورت/ ساخت سالانه 9هزار مدل مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر، این تکه های صورت ترسناک و واقعی بخشی از 9 هزار اندام مصنوعی هستند که سالانه برای بازسازی صورتهای آسیب دیده و از شکل افتاده ساخته می شود.

گروه اندام مصنوعی بیمارستان رویال کورن وال در تورو در کانادا تلاش می کند که این اندامهای مصنوعی صورت تا جای ممکن شبیه واقعیت ساخته شوند.

یکی از پروتزهای ساخته شده توسط پزشکان بیمارستان رویال کرونوال در تورو

این اندامهای مصنوعی صورت بخشی از 9 هزار اندام مصنوعی هستند که سالانه برای بازسازی صورتهای آسیب دیده در بیمارستان کورن وال ساخته می شود

کارشناسان با تلاشهای دقیق هرکدام از این اندامها را از موم ساخته و با بینی، دندان یا گوشهای پلاستیکی قالب می گیرند و اطمینان حاصل می کنند که اندام مصنوعی شباهت بی نقصی به رنگ پوست بیمار داشته باشد.

بیمارانی که دچار آسیبهای صورت شده اند و صدماتی در نتیجه جنگ، آتش، سرطان و جراحی گلو به آنها وارد شده از این اندامهای مصنوعی استفاده می کنند.

درمیان بخشهای غیر معمول یک سری پلک ساخته شده از طلا به چشم می خورد که به بیماری که اعصاب وی نیز آسیب دیده کمک می کند که چشمهایش را ببندد. دپارتمان اندامهای مصنوعی همچنین به بهبود زندگی افرادی که در جنگ، آتش، تصادف و ورزش دچار آسیب شده اند کمک می کند. در این بخش از بیمارستان همچنین قسمتهایی از دهان و دندان نیز ساخته می شود.

این بخش از بیمارستان توسط تری گودمن تکنولوژیست پیشرفته که 36 سال در بیمارستان فعالیت داشته اداره می شود.

اعضای این بخش بیمارستان با تلاشهای دقیق هر کدام از اندام مصنوعی صورت را از موم تهیه می کنند و تلاش می کنند که رنگ آن به رنگ پوست بیمار نزدیک باشد

افرادی که از این اندامهای مصنوعی استفاده می کنند معمولا قربانیان یک نوع آسیب صورت هستند که در اثر جنگ، آتش، سرطان و یا جریایهای گلو ایجاد شده است

تری گودمن و همکارش فیلیپ بریور هردو کارشناسان با تجربه فک و صورت و دهان و دندان هستند که خدمات خود را در 365 روز سال ارائه می کند و یکی از آنها همواره در فاصله 30 دقیقه ای بیمارستان حضور دارد.

در این بخش از بیمارستان تکه های دهان و دندان نیز برای بیماران ساخته می شود

بسیاری از بیمارانی که در نتیجه سرطان دهان با مشکل خوردن و صحبت کردن مواجه می شوند از این اندامهای مصنوعی استفاده می کنند

سالانه 9 هزار مدل برای بیمارانی که تکه ای از صورت خود را در نتیجه یک حادثه یا بیماری از دست داده اند ساخته می شود