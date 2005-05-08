احضار پنج ملي پوش واترپلو به كميته انضباطي فدراسيون شنا

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين بازيكنان بدليل شركت نكردن در تمرينات تيم ملي واترپلو و حضور در مسابقات همبستگي كشورهاي اسلامي به جلسه كميته فني فدراسيون شنا فراخوانده شدند. وحيد رضايي ، علي صالح ، محمد رضا ابراهيمي ، ياشار سلطاني و مهدي طيران روز سه شنبه بيستم ارديبهشت ماه جاري از ساعت 30/15 بعدازظهر با حضوردرجلسه كميته انضباطي علت عدم حضورخود را در تمرينات بيان خواهند كرد. و پس از آن پيرامون تخلف بازيكنان تصميم گيري به عمل خواهد آمد.