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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۰۳

احضار پنج ملي پوش واترپلو به كميته انضباطي فدراسيون شنا

پنج بازيكن تيم ملي واترپلو كشورمان به دليل شركت نكردن در تمرينات اين تيم به كميته انضباطي فدراسيون شنا احضار شدند.

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين بازيكنان بدليل شركت نكردن در تمرينات تيم ملي واترپلو و حضور در مسابقات همبستگي كشورهاي اسلامي به جلسه كميته فني فدراسيون شنا فراخوانده شدند. وحيد رضايي ، علي صالح ، محمد رضا ابراهيمي ، ياشار سلطاني و مهدي طيران  روز سه شنبه بيستم ارديبهشت ماه جاري از ساعت 30/15 بعدازظهر با حضوردرجلسه كميته انضباطي علت عدم حضورخود را در تمرينات بيان خواهند كرد. و پس از آن پيرامون تخلف بازيكنان تصميم گيري به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 180604

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