مواد مخدر علت بروز 25 درصد جرایم

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به کاهش چشمگیر جرایم خشونت آمیز و سازمان یافته و از طرفی افزایش جمعیت کیفری زندانها، براساس مطالعات انجام شده 25 درصد جرایم بطور مستقیم ریشه در مواد مخدر دارد.

وی گفت:براساس تحقیقات انجام شده جرایم خرد یعنی آندسته از بزه هایی که ارزش مالی آن زیر یک میلیون ریال است 20 درصد افزایش یافته و علت اصلی آن نیز سرقتهایی است که بوسیله معتادان برای تهیه پول مواد مخدر انجام می شود.

این آسیب شناس اجتماعی تاکید کرد: سرقت وسایل خودرو ، کیف زنی و اینگونه ناهنجاریها ریشه مستقیم در اعتیاد و مواد مخدر دارد ضمن آنکه عمده فروشی های مواد مخدر نیز بخش اعظمی از جرایم شهری می باشد.

به گفته ابهری، با توجه به کاهش 70 درصدی جرایم خشن، کارشناسان و صاحب نظران امیدوارند با ادامه روند مقابله با مافیای مواد مخدر آسیبهای مربوط به کارتن خوابی، انتقال امراض مصری و جرایم خرد نیز از جامعه ریشه کن شده و جمعیت کیفری زندانها نیز کاهش یابد.