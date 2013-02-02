به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصرتی پیش از شروع تمرین صبح امروز تیم ملی در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق اظهار داشت: برای بازی با لبنان کاملاً آماده‌ایم. دنبال انتقام از لبنان نیستیم بلکه می‌خواهیم از این تیم برای بازی برگشت در مسابقات انتخابی جام جهانی انتقام بگیریم چرا که آن بازی مهمتر از بازی این هفته است.

وی ادامه داد: انشاءالله در هر دو بازی خود با لبنان پیروز خواهیم شد تا مسیرمان برای رسیدن به جام جهانی که البته قابل قیاس با جام ملت‌ها نیست، هموار شود.

مدافع تیم ملی ایران با اشاره به شرایط تیم ملی خاطرنشان کرد: بعد از شکست مقابل ازبکستان جو خوبی اطراف تیم ملی وجود نداشت که امیدوارم این موضوع با تعامل بین رسانه‌ها و تیم ملی حل شود تا با روحیه مناسب مقابل حریفان‌مان قرار بگیریم.

نصرتی در پایان در خصوص اینکه گفته می‌شود لبنانی‌ها استاد وقت‌کشی هستند، گفت: این خصلت فوتبال عرب‌ها است که وقت‌کشی می‌کنند اما اگر بتوانیم از این تیم جلو بیافتیم آنها دیگر از این کارها نخواهند کرد.

تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان روز چهارشنبه این هفته در چارچوب مرحله مقدماتی انتخابی جام ملت‌ها در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.