برگزيدگان دومين جشنواره مطبوعات درحوزه شهري معرفي مي شوند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" مديركل روابط عمومي واموربين الملل سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با بيان اين مطلب ازافزايش شركت كنندگان دردومين جشنواره مطبوعات درحوزه شهري نسبت به دوره قبل خبرداد.

حسين هاتفي فارمد آثار ارسالي به دبيرخانه جشنواره را 1170اثر در8 رشته خبر ، گزارش ، مصاحبه ، طنز ، عكس ، كاريكاتور ، يادداشت و سرمقاله ذكر كرد وافزود : گزارش تحليلي با 273 اثر وطنز با 54اثر بيشترين وكمترين تعدا آثار ارسال شده درگرايش هاي 8 گانه است .

وي گفت : جمع كل آثار ارسال شده به نخستين جشنواره مطبوعات درحوزه شهري 1105 اثربود كه امسال 65مورد افزايش يافته و آمار گزارش تحليلي درسال گذشته 174 مورد بود كه با رشد 57 درصدي به 273 مورد رسيده است .

دبيردومين جشنواره مطبوعات درحوزه شهري با اشاره به استقبال رسانه هاي محلي ازاين جشنواره افزود : دراين دوره ازجشنواره 28 اثر ازشهرستان ها دركنار آثار شركت كنندگان تهراني مورد قضاوت قرار مي گيرند .

هاتفي استقبال خوب خبرنگاران ازجشنواره مطبوعات شهري را نشانگر تعامل روبه توسعه رسانه ها ومديريت شهري دانست واظهارداشت : تشكيل فرهنگسراي رسانه وانجمن روزنامه نگاران تخصصي درحوزه شهري دستاوردهاي اين تعامل است كه به زودي با مشاركت اهالي مطبوعات عملي خواهد شد وكارهاي مقدماتي آن انجام شده است .

وي تاكيد كرد : نتايج جشنواره مطبوعات درحوزه شهري سندي ارزشمند وراهبردي براي مديريت شهري است وكمك موثري درتصميم گيري ها براي بهبود امورشهري محسوب مي شود .

جشنواره مطبوعات درحوزه شهري با هدف دستيابي به الگوي مناسبي ازتعامل مديريت شهري با رسانه ها ازسال گذشته آغازشد وامسال دومين دوره خود را برگزار مي كند .

آموزش شهروندي ،حمل ونقل ترافيك ،شوراي شهرو مديريت شهري ، خدمات شهري ، عمران وتوسعه شهري ، مديريت بحران ، آتش نشاني وخدمات ايمني ، جمع آوري وبازيافت زباله ، ساماندهي صنايع و مشاغل ، معاينه فني ، شهرسالم ، فضاهاي فرهنگي وهنري ، شهرتهران درچشم انداز 20ساله ، طرح هاي راهبردي ، توسعه محله اي وپاسخگويي مديريت شهري موضوعات محوري جشنواره امسال هستند .

به برگزيدگان اول تا سوم هر8 رشته به ترتيب 12سكه ، 9سكه ، 6سكه ، اشتراك يكساله روزنامه همشهري و مجموعه اي ازانتشارات شهرداري اهداء مي شود .