توزیع سبد غذایی میان 4 هزار مددجوی بیمار و مسلول

ناصر ایروانی منش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برای حمایت از مسلولین تحت حمایت کمیته امداد تا کنون سبد غذایی میان دو هزار و 150 نفر توزیع شده که برای این تعداد حدود 100 میلیون تومان نیز هزینه شده است .

وی تاکید کرد: همچنین هزار و 600 نفر از افراد تحت پوشش این نهاد از سبد غذایی ویژه بیماران بهره مند شده اند که تامین این سبد غذایی نیزبرای کمیته امداد حدود 66 میلیون تومان طی نیمه اول سال جاری هزینه در بر داشته است.

مدیر کل بهداشت ،بیمه های اجتماعی و درمان کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: در 6ماهه اول امسال 93هزار و 829 نفر از مددجویان تحت پوشش از آموزشهای بهداشتی بهره مند شده اند که بیش از450 میلیون تومان نیز برای ارائه این خدمات اختصاص داده شده است.

ایروانی منش افزود: 2هزار و 658 نفر از دانش آموزان تحت حمایت این نهاد نیز در خوابگاههای دانش آموزی در این مدت از خدمات بهداشتی بهره مند شده اند که 355میلیون و 204 هزار ریال هزینه دربرداشته است.

وی از ارائه خدمات بهداشتی دهان و دندان برای 1هزار و 175 نفر از مددجویان در 6 ماهه نخست امسال خبر داد .