به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش که دوشنبه شب در برنامه نود حاضر شده بود به شرایط تیم تحت رهبری اش برای دیدار روز چهارشنبه برابر لبنان اشاره کرد و گفت: با اضافه شدن اشکان دژاگه و رضا قو چان نژاد شرایط خیلی خوبی خواهیم داشت و تمام تلاشمان را خواهیم کرد که در این دیدار به پیروزی برسیم. خوشبختانه بازیکن مصدوم نداریم و برای رسیدن به پیروزی و جبران بازی قبل برابر این تیم آماده هستیم. می خواهیم ثابت کنیم که باخت در آن بازی نادرست بود.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این پرسش که قبول دارید بعد از نتایجی که گرفته اید مثل روزهای اول پایگاه محکمی ندارید گفت: طبیعی است که جایگاه گذشته را نداشته باشم. هر وقت که شما برنده نمی شوید میزان انتقادات بیشتر می شود اما مشکل ما با انتقادهایی است که مغرضانه و روی ناآگاهی صورت می گیرد. با این حال ما از انتقادات سازنده باید استفاده کنیم.

کی روش با ابراز امیدواری از آینده تیم ملی در پاسخ به این پرسش که هواداران و علاقمندان به فوتبال انتظار دارند تیم ملی با کی روش فرق و موقعیت های بیشتری را خلق کند گفت: ما داریم بالاترین تلاشمان را می کنیم که این مشکلات را حل کنیم و به نتیجه برسیم. ما دراین مدت تغییرات زیادی در تیم ملی بوجود آورده ایم. با این حال از نتایجی که به دست آورده ایم خوشحال نیستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر تیم ملی به جام جهانی نرفت و شما از ایران رفتید چه نسلی از فوتبال را تغییر داده اید و چه چیزی را به یادگار خواهید گذاشت گفت: من تمام تلاشم این است که بهترین های فوتبال ایران را به تیم ملی بیاورم اما وظیفه ام این نیست که بازیکن بسازم. من نمی توانم قدم های جادویی بردارم و نسل فوتبال ایران را عوض کنم اما تمام تلاشم را در این مورد انجام می دهم.

کارلوس کی روش در پاسخ به این پرسش که آیا به بازیکنان ایرانی الاصل خارجی دیگری هم نگاه ویژه خواهید داشت گفت: من چند بازیکن دیگر را زیر نظر دارم اما فعلا گزینه نهایی نیست که بخواهم در موردش به طور جدی صحبت کنم. دانیال داوری از فروردین ماه در اختیار تیم ملی خواهد بود و کارهای لازم برای حضورش انجام شده است. شکی نیست اگر من بروم دو بازیکن خوب را به فوتبال ایران معرفی کرده ام که آنها اشکان دژاگه و رضان قو چان نژاد هستند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه خیالش از بابت دروازه این تیم راحت است در پاسخ به این پرسش که اگر رحمتی قبول کند اشتباه کرده آیا فرصتی برای بازگشت به تیم ملی خواهد داشت گفت: برخی ها برداشت شان این بود که من از رفتن رحمتی استقبال کردم اما این صحیح نیست. نمی خواهم در مورد بازیکنانی که در تیم ملی نیستند صحبت کنم چرا که من مربی بازیکنان بازنشسته نیستم و مربی بازیکنان حاضر در تیم ملی هستم. با این حال رحمتی با تصمیمش مرا سورپرایز کرد و مردم هم شوکه شدند.

وی ادامه داد: به خاطر اینکه رحمتی این تصمیم را خصوصی گرفت و بدون مشورت و تصمیم با من بود نمی توانم در موردش عمومی صحبت کنم. وقتی ایشان به تنهایی تصمیم به کناره گیری از تیم ملی گرفته است چرا من باید در مورد آن صحبت کنم. من به عنوان سرمربی اطمینان دارم تمام بازیکنانی که در تیم ملی هستند می توانند عملکرد خوبی داشته باشند.

کی روش در پاسخ به این پرسش که برای تیم ملی که گل های یکسانی می خورد چه تدبیری دارید گفت: برای حل این مشکل فقط یک راه حل وجود دارد و آن هم این است که بتوانیم سخت کار کنیم و تلاش بسیار کنیم تا از نظر دریافت گل به شرایط بهتری برسیم. اگر یکبار گلی دریافت شود ممکن است یک اتفاق باشد اما اگر به دفعات تکرار شود باید فکری اساسی به حالش شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این پرسش که از جمع بازیکنان 26 نفره حاضر در اردوی تیم ملی چه کسانی برای دیدار با لبنان خط خواهند خورد گفت: خوشبختانه بازیکنان شرایط بسیار خوبی دارند و این یک سردرد برای من است که بخواهم چهار نفر خط خورده را انتخاب کنم. با این حال صبح روز بازی این کار را خواهم کرد.

کارلوس کی روش در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر دعوت نشدن چند بازیکن و انتقاداتی که مسئولان باشگاه پرسپولیس مطرح کردند گفت: من به تیم ملی نگاه رنگی ندارم. این فقط در فوتبال ایران است که به دعوت شدگان نگاه باشگاهی دارند. باید مسائل ملی را از باشگاهی جدا کرد و اینجا دیگر استقلال و پرسپولیس مطرح نیست.

وی ادامه داد: بازیکنانی مثل رضا حقیقی را خود من به اردوی تیم ملی دعوت کردم اما وقتی بازیکنانی چون نکونام، جباری و تیموریان را در خط میانی دارم نمی توانم از حقیقی استفاده کنم. اما اگر روند موفقیت این بازیکنان ادامه داشته باشد قطعا در اردوهای بعدی دعوت خواهند شد و فرصت لازم به آنها داده می شود.

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی لبنان خواهد رفت.