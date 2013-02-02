کارخانه تولید لوازم پزشکی افتتاح شد/تولید سالانه 4.5 میلیون کیسه خون

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارخانه 6 محصول شامل کیسه خون (بلادبگ)، ست های سوزن دیالیز (فیستولانیدل)، محلول همو دیالیز، کیسه پودر بی کربنات سدیم (رنا بگ)، لوله های رابط دیالیز(بلاد لاین) و کاتریج پودر بی کربنات سدیم (رنا کارت) تولید می شود.

در این واحد تولیدی سالانه 4 میلیون و 500 هزار کیسه مخصوص خون، 4 میلیون عدد لوله های رابط دیالیز، 4 میلیون عدد ست های سوزن دیالیز، 3 میلیون کیسه پودر بی کربنات و 2 میلیون عدد کاتریج پودر بی کربنات تولید و در اختیار مراکز درمانی کشور قرار می گیرد.

دو محصول کیسه پودر بی کربنات سدیم (رنابگ) و کارتریج پودر بی کربنات سدیم (رنا کارت) برای نخستین باراست که در ایران تولید می شود.

همچنین با راه اندازی این کارخانه با 6 خط تولیدی، بستر اشتغال 280 نفر به صورت مستقیم و 3500 نفر به صورت غیر مستقیم فراهم شده است.

برای ساخت و راه اندازی این کارخانه در زمینی به مساحت شش هزار متر مربع و با زیربنای پنج هزار متر مربع 250 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

این کارخانه دارای فضای اداری، واحدهای تضمین کیفیت، کنترل کیفیت، تزریق، آزمایشگاه، خط تولید، فنی و مهندسی، تحقیق و پژوهش و انبار است.

در آیین گشایش این کارخانه تجهیزات پزشکی، سعیدرضا شاهمرادی مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و محمد عبده زاده مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو حضور داشتند.