کارخانه تولید لوازم پزشکی افتتاح شد/تولید سالانه 4.5 میلیون کیسه خون

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارخانه 6 محصول شامل کیسه خون (بلادبگ)، ست های سوزن دیالیز (فیستولانیدل)، محلول همو دیالیز، کیسه پودر بی کربنات سدیم (رنا بگ)، لوله های رابط دیالیز(بلاد لاین) و کاتریج پودر بی کربنات سدیم (رنا کارت) تولید می شود.
در این واحد تولیدی سالانه 4 میلیون و 500 هزار کیسه مخصوص خون، 4 میلیون عدد لوله های رابط دیالیز، 4 میلیون عدد ست های سوزن دیالیز، 3 میلیون کیسه پودر بی کربنات و 2 میلیون عدد کاتریج پودر بی کربنات تولید و در اختیار مراکز درمانی کشور قرار می گیرد.
دو محصول کیسه پودر بی کربنات سدیم (رنابگ) و کارتریج پودر بی کربنات سدیم (رنا کارت) برای نخستین باراست که در ایران تولید می شود.
همچنین با راه اندازی این کارخانه با 6 خط تولیدی، بستر اشتغال 280 نفر به صورت مستقیم و 3500 نفر به صورت غیر مستقیم فراهم شده است.
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