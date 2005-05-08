رهبر روحاني كليساي ارتدكس يونان بركنار شد

ايرينئوس اول، رهبر مورد اتهام كليساي ارتدكس

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، ايرينئوس اول، سپيده دم روز شنبه به محل سكونت خود در شهر قديمي بيت المقدس بازگشت و اكنون تحت محاصره قرار دارد، در شرايطي كه يكي از روحانيون بلند پايه اين كليسا متعهد شد وي را براي نقشي كه در يك معامله جنجال برانگيز اموال داشته است بركنار كند.

ايرينئوس اول گفت، با وجود بركناري، پيروان من هنوز اصرار دارند مسئول رهبري كليساي ارتدكس يونان باشم.

اين رهبر روحاني به دليل معامله اي كه به موجب آن اموال كليسا در بيت المقدس را به يك گروه يهودي قرض داده بود مورد انتقاد قرار گرفت. معاملات زمين صرف نظر از غير قانوني بودنشان، از لحاظ سياسي جنجال برانگيز است، چرا كه فلسطيني ها اينگونه معاملات را ترغيب يهوديان در جهت گسترش تلاشهايشان براي ادامه حضور در شرق بيت المقدس مي دانند.

روز جمعه سخنگوي اين كليسا گفت، ايرينئوس كليسا را ترك كرده است و ما از مكان فعلي وي اطلاعي در دست نداريم.

آسوشيتدپرس گزارش داد، تا صبح روز شنبه از مكاني كه ايرينئوس درآن بسر مي برد اطلاعي در دست نبود. مقامات كليسا گفتند وي جلسه شوراي كليساي ارتدكس را به همراه پليس اسرائيل ترك كرد، اما پليس اسرائيل اين امر را تكذيب كرد.

ايرينئوس اول كه اين ادعا را تكذيب كرده از ماه مارس ، زماني كه يك روزنامه اسرائيلي گزارش داد، اين كليسا اموال خود را قرض داده، تحت فشار استعفاء قرار گرفت. اين روزنامه اموال كليسا را دو هتل ذكر كرد كه به يك شركت تجاري اسرائيلي داده شده است. اين امر حضور يهوديان را در شرق بيت المقدس كه از لحاظ سنتي مسلمان نشين است تقويت مي كند.

رهبر روحاني كليساي ارتدكس مي تواند با نظر 17 نفر از اعضاي شوراي كليسا، كه بالاترين مقام تصميم گيرنده در كليسا محسوب شده از كاربركنار شود.

يكي از سخنگويان كليسا گفت، هفته آينده رهبر روحاني اين كليسا انتخاب مي شود.

اين در شرايطي است كه يكي ديگر از روحانيون كليساي ارتدكس اذعان داشت تنها دادستان كل اردن مي تواند تصميم بگيرد كه تصميم شوراي كليسا كه در روز جمعه صورت گرفت از اعتبار برخوردار است يا خير و تا آن زمان روحاني بركنار شده همچنان مسئول هدايت كليسا است.

كليساي ارتدكس يونان با يكي از قوانين اردن كه در سال 1958 به تصويب رسيد در زمينه ممنوعيت هرگونه فروش زمين ها و اموال كليسا موافقت كرده است. اردن، بيت المقدس شرقي و نوار غزه را تا زماني كه اسرائيل در جنگ سال 1967 خاورميانه اين منطقه را تصاحب نكرده بود، در اختيار داشت.

اردن در سال 1988 از ادعاي مالكيت بيت المقدس شرقي دست كشيد اما همچنان مدعي در دست داشتن اختيار مكانهاي مقدس بيت المقدس شرقي است.