پروژه ساخت دانشکده و کتابخانه دانشگاه خوارزمی ناتمام ماند

دکتر زهرا بیگم حجازی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر پروژه ای نیمه تمام باشد و بودجه‌ای را که پیمانکار با دانشگاه برای اتمام پروژه توافق کرده است نتوان در موعد مقرر به دست پیمانکار رساند، پیمانکار برای حضور ماشین آلات و کارگرهایی که در پروژه فعال هستند از دانشگاه اجاره درخواست می کند.

وی ادامه داد: نمی توان قرارداد را هم ابطال کرد، چرا که مخاطره آمیز خواهد بود، پیمانکار دیگری یک پروژه نصفه نیمه را که متعلق به یک پیمانکار دیگر بوده را قبول نمی کند و مشکل ایجاد می شود.

رئیس دانشگاه خوارزمی یادآورشد: امیدواریم بودجه به موقع تزریق شود تا بتوانیم دانشکده روانشناسی و کتابخانه مرکزی را به اتمام برسانیم.

