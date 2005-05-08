رييس جمهور بايد درباره مباني نظري برنامه چهارم توسعه پاسخگو باشد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، نادران در جلسه علني امروز مجلس با استناد به آيين نامه داخلي مجلس از بي پاسخ ماندن سئوال خود و 80 نماينده مجلس درباره مباني نظري برنامه چهارم توسعه انتفاد كرد و گفت: در برنامه چهارم توسعه به ظلم پذيري، وادادگي در مقابل نظام سرمايه داري و جسارت به شيعه توصيه شده است و رييس جمهور به عنوان رييس قوه مجريه كشور بايد در اين باره پاسخگو باشد.

نادران خطاب به حداد عادل گفت: زماني كه اين سئوال از رييس جمهور تقديم هيات رييسه شد، شما گفتيد به صلاح نيست رييس جمهور براي اين سئوال به مجلس بيايد و بهتر است از سازمان مديريت و برنامه ريزي توضيح بخواهيم و لذا در نامه اي به سازمان مديريت از آنان در اين زمينه توضيح خواستيم ولي تاكنون هيچ پاسخي دريافت نكرده ايم.

نادران گفت: همان افرادي كه مباني نظري برنامه چهارم توسعه را نداشته اند، امروز به مجلس هفتم نامه سرگشاده مي نويسند و خط اقتصادي مجلس را نقد و تخريب مي كنند.

نماينده تهران در ادامه با اشاره به سئوال خود از وزير اطلاعات در خصوص چگونگي هزينه كرد اعتبارت سازمان بهينه سازي مصرف سوخت اظهار داشت و همان گونه كه در قرارداد استات اويل سئوال كرديم و قرار بود آقاي يونسي پاسخ بدهد هنوز اين سوال بي پاسخ مانده است.

نادران گفت: آقايي با نام ( م.ه) اعلام كرد كه اعتبارات سازمان بهينه سازي مصرف سوخت را در جهت حمايت از كانديداتوري بابا مي خواهيم هزينه كنيم و بالاخره بايد صحت و سقم اين موضوع مشخص شود.

عضو كميسيون انرژي مجلس ادامه داد: بايستي اين دو موضوع در دستور كار كميسيون قرار مي گرفت و وزير اطلاعات پاسخ مي داد اما اكنون اين اتفاق رخ نداده است.

نادران تصريح كرد: با توجه به اينكه در آستانه انتخابات رياست جمهوري هستيم ضرورت دارد اين توضيح در دستور قرار گيرد.