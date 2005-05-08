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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۰۳

نادران نماينده تهران:

رييس جمهور بايد درباره مباني نظري برنامه چهارم توسعه پاسخگو باشد

الياس نادران نماينده تهران با اشاره به درخواست 80 نماينده از رييس جمهور، خواستار پاسخگويي خاتمي به سوال نمايندگان درباره مباني نظري برنامه چهارم توسعه شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، نادران در جلسه علني امروز مجلس با استناد به آيين نامه داخلي مجلس از بي پاسخ ماندن سئوال خود و 80 نماينده مجلس درباره مباني نظري برنامه چهارم توسعه انتفاد كرد و گفت: در برنامه چهارم توسعه به ظلم پذيري، وادادگي در مقابل نظام سرمايه داري و جسارت به شيعه توصيه شده است و رييس جمهور به عنوان رييس قوه مجريه كشور بايد در اين باره پاسخگو باشد.

نادران خطاب به حداد عادل گفت: زماني كه اين سئوال از رييس جمهور تقديم هيات رييسه شد، شما گفتيد به صلاح نيست رييس جمهور براي اين سئوال به مجلس بيايد و بهتر است از سازمان مديريت و برنامه ريزي توضيح بخواهيم و لذا در نامه اي به سازمان مديريت از آنان در اين زمينه توضيح خواستيم ولي تاكنون هيچ پاسخي دريافت نكرده ايم.

نادران گفت: همان افرادي كه مباني نظري برنامه چهارم توسعه را نداشته اند، امروز به مجلس هفتم نامه سرگشاده مي نويسند و خط اقتصادي مجلس را نقد و تخريب مي كنند.

نماينده تهران در ادامه با اشاره به سئوال خود از وزير اطلاعات در خصوص چگونگي هزينه كرد اعتبارت سازمان بهينه سازي مصرف سوخت اظهار داشت و همان گونه كه در قرارداد استات اويل سئوال كرديم و قرار بود آقاي يونسي پاسخ بدهد هنوز اين سوال بي پاسخ مانده است.

نادران گفت: آقايي با نام ( م.ه) اعلام كرد كه اعتبارات سازمان بهينه سازي مصرف سوخت را در جهت حمايت از كانديداتوري بابا مي خواهيم هزينه كنيم  و بالاخره بايد صحت و سقم اين موضوع مشخص شود.

عضو كميسيون انرژي مجلس ادامه داد: بايستي اين دو موضوع در دستور كار كميسيون قرار مي گرفت و وزير اطلاعات پاسخ مي داد اما اكنون اين اتفاق رخ نداده است.

نادران تصريح كرد: با توجه به اينكه در آستانه انتخابات رياست جمهوري هستيم ضرورت دارد اين توضيح در دستور قرار گيرد.

کد مطلب 180616

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