به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به نشست اخیر علیرضا رحیمی و خسرو ابراهیمی، قرار شد باشگاه سپاهان هفتهای چند جلسه زمینهای خود را برای تمرین در اختیار تیم فوتبال ذوبآهن قرار دهد تا چمن ورزشگاه فولادشهر کمتر مورد آسیب قرار گیرد.
همچنین مقرر شد صالحی مدیر ورزشگاه فولادشهر و کارشناس چمن فوتبال باشگاه ذوبآهن، تا آغاز رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا نسبت به ترمیم و بهبود وضعیت چمن این ورزشگاه اقدام و تلاش کنند تا زردپوشان اصفهانی بتوانند در اصفهان میزبان رقبای آسیایی خود باشند.
تیم فوتبال سپاهان ایران در گروه C مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا به دیدار تیمهای الاهلی عربستان، الغرافه قطر و برنده دیدار پلیآف النصر امارات با لوکوموتیو ازبکستان میرود. شاگردان کرانچار روز چهارشنبه نهم اسفندماه در نخستین دیدار خود در این رقابتها میزبان برنده دیدار پلیآف النصر امارات با لوکوموتیو ازبکستان هستند.
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