به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه برگزیدگان سی‌امین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و بیستمین جایزه جهانی کتاب سال صبح امروز شنبه 14 بهمن با حضور محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور در تالار وحدت تهران برگزار شد.

سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این برنامه یاد امام راحل (ره) را گرامی داشت و با اشاره به فعالیت‌های ایشان در عرصه کتاب گفت: امام خمینی (ره) خود یک نویسنده متبحر بود که از سن 27 سالگی «شرح دعای سحر» را نوشت و این کار را ادامه داد و در سال 1348 هم «درس‌های ولایت فقیه» را نوشت که پایه و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران شد.

وی همچنین از اینکه یکی از برگزیده‌های بخش جایزه جهانی کتاب سال، برگردان روسی تفسیر امام خمینی (ره) از سوره حمد است، اظهار خوشوقتی کرد.

حسینی همچنین گفت: باید از رهبر فرزانه انقلاب هم که نقش ارزنده‌ای در پیشبرد اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی داشته‌اند، تشکر کرد.

وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه «در دوران آقای احمدی‌نژاد یعنی از سال 1384 تاکنون اهتمام ویژه‌ای به امر کتاب و کتابخوانی وجود داشته است» به مقایسه آماری از کتاب‌های چاپ شده در دوره دولت‌های نهم و دهم با دولت‌های قبل پرداخت.

وی گفت: از سال 1358 تا پایان سال 1390 حدود 756 هزار عنوان کتاب در جمهوری اسلامی ایران به زیور طبع آراسته شده است و از این تعداد 415 هزار عنوان متعلق به این دوره (دولت‌های نهم و دهم) و مابقی یعنی 340 هزار عنوان متعلق به دولت‌های قبلی بوده است.

حسینی افزود: در سال 1390 هم نزدیک به 69 هزار عنوان کتاب در کشور چاپ شده که 39 هزار عنوان آن چاپ اول بوده و از بین آنها 25 هزار و 500 عنوان در جایزه کتاب سال مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وزیر ارشاد همچنین با اشاره به حوزه‌های مطالعات ایران و اسلام در جایزه جهانی کتاب سال گفت: در هر دوی این حوزه‌ها غرب هجمه و حمله‌ای را تدارک دیده است و دارند به ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی دامن می‌زنند و لذا ما باید از کسانی که در این حوزه قلم می‌زنند، تقدیر کنیم.

وی همچنین تدارک بخش ویژه را در جایزه امسال کتاب سال با موضوع بررسی تفاسیر کامل چاپ شده قرآن بعد از انقلاب اسلامی، به فال نیک گرفت.

حسینی همچنین گفت: اگرچه نمی‌توانیم از جهت مادی پاداش زحمات ویسندگان و اهل فکر و ادب را بدهیم، ولی این یک حرکت سمبلیک است که رئیس جمهور به نمایندگی از ملت ایران از برگزیدگان جایزه کتاب سال قدردانی کند. اجر و پاداش واقعی را خداوند به آنها و همه کسانی که در جهت آگاهی مردم تلاش می‌کنند، خواهد داد.

وزیر ارشاد همچنین از کتابسازی در جامعه انتقاد کرد و ادامه داد: امروزه کتابسازی کار دشواری نیست و کافی است از یک نرم‌افزار استفاده کنید و یک دکمه را فشار دهید و مثلاً اطلاعاتی درباره برخی کلمات و حتی حروف از آن بخواهید، اطلاعات زیادی به شما می‌دهد و توضیحی هم برایش می‌نویسید و می‌شود کتاب. ولی داوران جایزه کتاب سال نسبت به این مسائل دقیق هستند.

وی سخرانی خود را با گرامیداشت یاد حسن حبیبی، رئیس فقید بنیاد ایرانشناسی به پایان برد.

در این برنامه علی اسماعیلی، سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در سخنانی گفت: شمار کتاب‌ها و کتابخانه‌ها و کتاب‌نگاران که در شکوفایی تمدن اسلامی و پدید آمدن آثار ارزشمند جهان تاثیرگذار بوده‌اند، ناظر بر اهمیت کتاب و کتابخوانی است.

وی افزود: نویسندگی حرفه ارزشمندی است که با برخورداری از امکان پرواز دادن اندیشه‌ها، می‌توانید در شکل‌گیری تحولات فردی و اجتماعی موثر باشد.

سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد جایزه کتاب سال را یکی از پدیده‌های ارزشمندی دانست که در جهت به یادسپاری ارزش و اهمیت کتاب و کتابخوانی، تاثیرگذار است.

اسماعیلی ادامه داد: پاره‌ای از کتاب‌ها از نظر موضوع جذاب هستند و شاید بتوان آنها را هسته اصلی بسیاری از آثار دیگر به حساب آورد. دستاورد این جایزه بیانگر آن است که جامعه فرهیخته ما امروز هم توان آن را دارد که پیام‌آور فرهنگی متعالی برای جهان باشد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد، بتوان کتاب‌های ارزشمند نویسندگان مسلمان را به فارسی و کتاب‌های ارزشمند نویسندگان ایرانی را به زبان‌های دیگر برگرداند.