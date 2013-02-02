به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفت فیزیکی 64 درصدی 38 هزار و 743 واحد مسکونی در شهرهای بالای 25 هزار جمعیت آذربایجان غربی، افزود: همچنین 7 هزار و 482 واحد نیز در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت احداث شده است.

وی با اشاره به اینکه تا سال 84 تنها 2 هزار و 360 واحد در قالب مسکن استیجاری و مشارکتی در آذربایجان غربی احداث شده بود، اظهار داشت: 5 هزار و 600 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای تعاونی های مسکن مهر پرداخت شده که این میزان بدون در نظر گرفتن تسهیلات بانکی اعطایی به واحد های مسکونی احداثی در قالب بافت های فرسوده و خودمالکان است.

مدیرکل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به تحویل کلید مسکن مهر به متقاضیان 8 هزار و 91 واحد مسکن مهر در آذربایجان غربی طی دهه مبارک فجر، عنوان کرد: از این تعداد یک هزار و 646 واحد در قالب تعاونی های مسکن مهر و 3 هزار و 445 واحد از طریق خودمالکی تحویل متقاضیان شد.

محبت خواه از آماده افتتاح بودن 3 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت طی ایام دهه مبارک فجر، اعلام کرد: همچنین 9 پروژه عمرانی در حوزه احداث اماکن عمومی از جمله کتابخانه عمومی، ساختمان اداری، موزه تاریخ طبیعی، مجتمع فرهنگی و هنری، مرکز مدیریت و کنترل حوداث در شهرهای ارومیه، خوی، دیزج دیز، پلدشت، چایپاره و شوط آماده بهره برداری شده اند.

وی از افتتاح خط راه آهن میاندوآب- مهاباد خبر داد و اضافه کرد: قطعه دوم طرح ملی راه آهن مراغه- ارومیه همزمان با سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افتتاح و احداث راه آهن مراغه- ارومیه به طول 183 کیلومتر از مهمترین پروژه های مهر ماندگار تا پایان دولت دهم به بهره برداری می رسد.

وی طرح راه اندازی سیستم روشنایی گردنه برده رشان در محور مهاباد- میاندوآب به طول 5 کیلومتر با اعتبار 4 میلیارد و 130 میلیون ریال راه اندازی شده، یادآور شد: ساخت 220 کیلومتر بزرگراه در محدوده محورهای استان در کارنامه درخشان انقلاب اسلامی می درخشد.