سرطان معده شایع ترین سرطان در کهگیلویه و بویراحمد است

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر پریسایی افزود: سرطانهای خون، ریه و کبد نیز به ترتیب رتبه های بعدی شیوع سرطان در استان را شامل می شود.

وی با بیان اینکه سرطان در کشور ما سومین عامل مرگ و میر است، اظهار داشت: در کهگیلویه و بویراحمد، سرطان دومین عامل مرگ و میر مردم را به خود اختصاص می دهد.

پریسایی بیان داشت: با توجه به افزایش درصد سالمندان کشور، پیشرفت تکنولوژی و دور شدن سبگ زندگی از محیط پاک، انتظار می رود در دو دهه آینده، مبتلایان به سرطان در کشور، به دو برابر افزایش یابند.

این پزشک متخصص با اشاره به راهکارهای پیشگیری از ابتلا به سرطان، توصیه کرد: با پرهیز از مصرف دخانیات به ویژه سیگار، پرهیز از تماس زیاد با نور خورشید، اجتناب از چاقی، تغذیه مناسب، ورزش و فعالیت فیزیکی، می توان خطر ابتلا به این بیماری خطرناک را به میزان زیادی کاهش داد.

پریسایی یادآور شد: در حال حاضر، بیماری سرطان، عامل 12درصد مرگ و میرها در دنیا است و به تنهایی، بیش از بیماری های سل، ایدز و مالاریا قربانی می گیرد.

مرکز بستر درمانی درجه یک شهری پاتاوه، در دهه مبارک فجر افتتاح می شود

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دنا، گفت: مرکز بستر درمانی درجه یک شهری پاتاوه، در دهه مبارک فجر افتتاح می شود.

مهدی ملک حسینی افزود: دیدار با خانواده های معظم شهداء و ایثارگران، غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با امام جمعه سی سخت، برگزاری همایش پیاده روی، افتتاح پایگاه بهداشتی سی سخت، برگزاری جام فوتسال کارکنان، ارسال پیام کوتاه ویژه دهه فجر و برگزاری آئین جشن دهه فجر ویژه مردم شهرستان دنا، از جمله برنامه های این شبکه برای برگزاری شکوهمند سالگرد انقلاب است.

وی با بیان اینکه شبکه بهداشت و درمان دنا از هفته های گذشته با تشکیل نشست، برای برگزاری هرچه باشکوه تر ایام مبارک فجر، اقدام کرده است، عنوان کرد: ایام دهه فجر و 22 بهمن، فرصتی برای یادآوری دستاوردهای انقلاب اسلامی و اعتلای این پیروزی در سایه اقدامات انجام شده است.

ملک حسینی با بیان اینکه ایران امروز، تکیه گاه مستضعفان و الهام بخش نهضت های رهایی در منطقه و جهان است، اظهار داشت: امروز امید نسل جوان کشورهای مسلمان و بیداری اسلامی، به ملت ایران و رفتار حاکمان انقلاب اسلامی است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دنا، تصریح کرد: پس از گذشت بیش از سه دهه متمادی از این حماسه عظیم، حضور آگاهانه ملت در عرصه اجتماعی و سیاسی، تحسین برانگیز است.

واگذاری داروخانه مرکز بهداشتی، درمانی "بنستان" به بخش خصوصی

مسئول گسترش شبکه بهداشت و درمان دنا گفت: داروخانه مرکز بهداشتی، درمانی بنستان به بخش خصوصی واگذار شد.

جواد هارونی افزود: این اقدام گامی برای رسیدن به کیفیت خدمات سلامت و اشتغال زایی بوده است.

وی بیان داشت: برون سپاری در واحدهای ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی، رویکردی شناخته شده است، که موجبات رقابت در خدمات رسانی، افزایش کارایی واحدها و جلب رضایت مردم را فراهم می کند.

وی ارائه خدمات دارویی مطلوب را از مهمترین اهداف سیستمهای بهداشت و درمان دانست و بیان داشت: بر اساس توافقهای صورت گرفته، داروخانه بنستان علاوه بر تامین داروی مراجعان مرکز، دارو و نیروی دارویار مورد نیاز در دهگردشی های این مرکز را تامین و در اختیار تیم سلامت قرار می دهد.

رعایت نکردن موارد بهداشتی در دوران بلوغ عوارضی مانند نازایی را به دنبال دارد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: بر اساس پژوهش انجام گرفته در مدارس راهنمایی استان، نوجوانان به میزان کافی بهداشت بلوغ را جدی نمی گیرند.

نازآفرین حسینی افزود: یکی از مولفه های مورد بررسی در این پژوهش، توجه دختران نوجوان به حمام در ایام قاعدگی بود که با توجه به نتایج به دست آمده، نسبت به تاثیر مثبت آن در سلامت و بهداشت، آگاهی کافی در نوجوانان وجود ندارد.

وی بخشی از این نگرش را حاصل تفکرات و شرایط گذشته مانند نبود آب لوله کشی در منازل دانست و اظهار داشت: مطالعات نشان می دهد حمام و طهارت با آب گرم در زمان قاعدگی هیچ مانعی ندارد و انجام آن ضروری است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، تصریح کرد: نوجوانان باید بدانند حمام در ایام قاعدگی، علاوه بر پاکیزگی، کاهش تنش و دردهای این دوران، هم چنین چیشگیری از ابتلا به عفونت های زنانه را به همراه دارد.

حسینی با توصیه به والدین در خصوص ارتقاء آگاهی نوجوانان برای بهبود عملکرد دوران بلوغ و رعایت بهداشت این سنین، تاکید کرد: عدم رعایت نکات بهداشتی، پیامدهای نامطلوبی مانند عفونت های زنان و حتی نازایی را در پی دارد.

کمبود نیروی انسانی مهمترین مشکل مراکز بهداشتی، درمانی سی سخت است

رئیس مرکز بهداشت کهگیلویه و بویراحمد گفت: مرکز بهداشتی، درمانی شهید "علیجان افتاده" در سی سخت، باوجود بیش از 9هزار جمعیت تحت پوشش، درزمینه زایمان ایمن، مرگ کودکان زیر شش ماه و مراقبتهای زنان باردار، در وضعیت بسیار مناسبی است.

رشید غفاری با اشاره به بازدید ازبخش تسهیلات زایمان این مراکز وبررسی مشکلات ماماهای پزشک خانواده، افزود: با توجه به اهمیت مراقبت درزنان باردار، باید تعامل بیشتری میان ماماهای پزشک خانواده، بهورزان و مدیریت مراکز تسهیلات زایمانی باشد تا ضمن بهبود کیفیت مراقبت ها، خطر آسیب رساندن به مادران باردار کاهش یابد.

وی بیان داشت: رعایت این نکات، در ارتقاء رضایت مراجعان، بهبود پس خورد واحدهای مختلف و مستندسازی اقدامات نیز موثر خواهد بود.

غفاری کمبود نیروی انسانی را مهم ترین مشکل این مراکز دانست و اظهار داشت: درصورت تامین نیروی کادر درمانی، مراکز بهداشتی، درمانی شهید "علیجان افتاده" مارگون، به درمانگاه شبانه روزی ارتقا یافته و کیفیت خدمت رسانی به مردم، به نحو مطلوبی ارتقا خواهد یافت.

نمونه گیری 580 تست پاپ اسمیر در شهرستان کهگیلویه

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کهگیلویه، از نمونه گیری 580 تست پاپ اسمیر، از زنان در معرض خطر سرطان، به مناسبت هفته ملی مبارزه با این بیماری در کهگیلویه خبر داد.

محمد هاشم طاعتی گفت: تشکیل 11 کارگاه آموزش سرطانهای شایع و برگزاری مراسم پیاده روی سلامت کارکنان شبکه بهداشت و درمان، هم چنین توزیع تراکت های آموزشی، از جمله اقدامات این شبکه، با هدف ترویج فرهنگ مقابله با بیماری سرطان بوده است.

وی با بیان اینکه مهمترین عوامل ایجاد کننده سرطان و علائم هشدار دهنده این بیماری، به افراد آموزش داده می شود، افزود: با اندازه گیری توده وزنی 310 نفر از کارکنان مراکز بهداشتی، درمانی شهری و روستایی، به افراد در معرض خطر سرطان و دیابت هشدار داده شد.

یک سوم تمام سرطانها، قابل پیشگیری هستند

مدیرگروه مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: یک سوم تمام موارد سرطان قابل پیشگیری و یک سوم مشروط به تشخیص سریع و قابلیت درمان است.

ظفر پریسایی افزود: سایر مبتلایان به بیماری سرطان نیز در صورت وجود مراقبت های استاندارد و حمایت های درمانی، می توانند طول عمر زیادی داشته باشند.

وی در خصوص عوامل زمینه ساز ابتلا به سرطانها، تصریح کرد: عادات غذایی غلط، ‌گسترش سریع مصرف دخانیات به ویژه در بین نوجوانان و جوانان، ابتلا به بیماریهای مسری مانند هپاتیت و بیماریهای ویروسی، از مهمترین علل شیوع سرطان در جوامع است.

این مدیرگروه مبارزه با بیماریها، بیان داشت: آلودگی و شرایط نامساعد محیط زیست، افزایش و تغییرات ساختاری جمعیت نیز در ابتلا به سرطانها، موثر هستند.

پریسایی با بیان اینکه تاکنون 200 مورد بیماری در گروه سرطان ها ثبت شده است، تاکید کرد: افراد با انتخاب شیوه زندگی سالم و پرهیز از کم تحرکی و دخانیات، در معرض مواجهه با این بیماری خطرناک و تبعات جانبی آن قرار نخواهند گرفت.