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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۰۶

عصر امروز

دانشجويان بسيجي با هاشمي ديدار مي كنند

دانشجويان بسيجي با هاشمي ديدار مي كنند

جمعي از دانشجويان بسيجي دانشگاههاي استان تهران عصر امروز با رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار خواهند كرد.

عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاههاي استان تهران در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اعلام اين خبر افزود: تعدادي از اعضاي شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاههاي استان تهران به همراه جمعي از فعالين بسيج دانشجويي در ديدار با هاشمي رفسنجاني به بحث و بررسي مسايل مختلف خواهند پرداخت.

مهدي اقراريان، مهمترين موضوعات اين جلسه را هم انديشي و بررسي اوضاع و شرايط سياسي كشور و مسايل پيش رو و همچنين مساله مهم فناوري هسته اي و بررسي روند مذاكرات و اقدامات آينده كشور در اين زمينه عنوان كرد.

کد مطلب 180623

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