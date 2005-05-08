دانشجويان بسيجي با هاشمي ديدار مي كنند

عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاههاي استان تهران در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اعلام اين خبر افزود: تعدادي از اعضاي شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاههاي استان تهران به همراه جمعي از فعالين بسيج دانشجويي در ديدار با هاشمي رفسنجاني به بحث و بررسي مسايل مختلف خواهند پرداخت.

مهدي اقراريان، مهمترين موضوعات اين جلسه را هم انديشي و بررسي اوضاع و شرايط سياسي كشور و مسايل پيش رو و همچنين مساله مهم فناوري هسته اي و بررسي روند مذاكرات و اقدامات آينده كشور در اين زمينه عنوان كرد.