زمان اعلام درخواست وام شهریه/ در اولویت نبودن دانشجویان شاغل برای وام

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان مرادیان کوچک‌سرایی افزود: بر این اساس دانشجویان متقاضی دریافت وام‌های 20 گانه صندوق رفاه از جمله وام شهریه می‌توانند درخواست‌های خود را به معاونت دانشجویی دانشگاه‌ها اعلام کنند و دانشگاه‌ها نیز باید دانشجویان متقاضی دریافت وام را به صندوق معرفی کنند.



وی با بیان اینکه در نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 اعتبار 120 میلیارد تومانی به صورت علی‌الحساب برای بحث وام‌های دانشجویی در نظر گرفته شده است، گفت: از این میزان 60 میلیارد تومان مربوط به وام شهریه، 30 میلیارد مربوط به وام تحصیلی و 30 میلیارد دیگر نیز مربوط به انواع وام‌های دانشجویی( وام‌های متمرکز) است.



به گفته مرادیان همچنین 24 میلیارد تومان اعتبار به عنوان ذخیره در صندوق نگهداری می‌شود که در این میان دانشگاه‌هایی که اعتبار اولیه آنها به پایان می‌رسد و خواستار اعتبار تکمیلی هستند، می‌توانند در بازده یک‌ماه ذکر شده درخواست خود را جهت دریافت اعتبار بیشتر به صندوق رفاه ارائه کنند.



وی با تاکید براینکه دانشجویان شاغل دراولویت اعطای وام‌های20 گانه صندوق به ویژه وام شهریه نیستند، گفت: درصورتی که دانشجوی شاغلی متقاضی دریافت وام‌ باشد باید با تایید صندوق رفاه این اقدام صورت گیرد. بنابراین دانشگاهها نباید بدون تایید صندوق به دانشجویان شاغل وام دهند.



مرادیان خاطرنشان کرد: صندوق رفاه به صورت جدی نظارت خواهد داشت تا وام‌های دانشجویی صرفا به متقاضیان واجد شرایط اعطا شود.

