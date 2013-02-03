"گناهکاران" ادای دین به سینمایی از جنس "هری خبیث" است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله جعفری منتقد سینما ارزیابی خود را از نمایش فیلم‌های سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تا پایان روز دوم این رویداد سینمایی را اینگونه مطرح کرد:

خواه ناخواه این انتظار در بین اهالی سینما، رسانه و تماشاگران وجود دارد که جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با کمترین نقطه ضعف برگزار شود اما سطح فیلم‌های حاضر در سی و یکمین جشنواره تا پایان دومین روز بوده و انتظار مخاطبان را چندان برآورده نکرده است.

یکی دیگر از مسایلی که در اغلب فیلم‌های این دو روز شاهد بودیم نبود نفس سینما در سینمای حرفه‌ای است به این معنا که قاب‌بندی‌ها و دکوپاژهایی که در پلان سکانس‌های مختلف فیلم‌ها دیده می‌شد اغلب از تعریف سینمای حرفه ای دور و با لکنت‌های ساختاری مواجه بود.

به عنوان نمونه فیلم "گناهکاران" به کارگردانی فرامرز قریبیان و فیلم" آفتاب، مهتاب، زمین" ساخته علی قوی‌تن نمونه‌ای از این آثار بودند.

فرامرز قریبیان از جمله بازیگران و کارگردان‌هایی است که در سینمای ایران سهم بسزایی دارد. قریبیان چندمین فیلم سینمایی خود در حیطه کارگردانی را با فیلم "گناهکاران" ارائه کرده است اما این فیلم آنگونه که باید به لحاظ ساختار انتظارها را برآورده نکرد. این در حالی است که فیلم سینمایی"چشم‌هایش" بیشتر منطبق بر اصول سینمای حرفه‌ای بود و از این جهت نمره قبولی گرفت. اما "گناهکاران" قریبیان ادای دین به سینمایی از جنس "هری خبیث" ساخته دان سیگل و یا "هفت" دیوید فینچر بود و با پشتوانه فکری این جنس فیلم‌ها ساخته و پرداخته شده بود.

اما نکته مهم اندیشه مستتر شده در پس فیلم "گناهکاران" است که بدون تحلیل روایی و سینمایی قوام پیدا کرده است. نکته مهمتر قصه الکنی است که تماشاگر آن را دنبال می‌کند تا به این نتیجه برسیم که گویا قریبیان سال‌های سال است که فیلم ندیده است.

البته قریبیان در حوزه بازیگری آثاری را به جا گذاشته که حس نوستالژیک برای مخاطب به همراه دارد. مجموع این آثار هم در فیلم هایی است که کیمیایی کارگردانی آن را عهده دار بوده است. از همین رو انتظار می‌رفت قریبیان با توجه به سال‌ها فعالیت در عرصه سینما اثر قابل قبولی ارائه دهد ولی وی نتوانست با فیلم "گناهکاران" انتظار اهالی رسانه را برآورده کند.