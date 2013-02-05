احداث شهرک دارویی فارس از طرح تا اجرا/ فقدان کارخانه های متعدد مشکل اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، در آبان ماه سال جاری دستور احداث شهرک دارویی با 400 هکتار زمین درشهرستان سپیدان داده شد.

در این رهگذر برای احداث شهرک تولید دارو و تجهیزات پزشکی از سرمایه گذارن، صنعتگران و کار آفرینان برای سرمایه گذاری و رونق این شهرک نیز دعوت به عمل آمد و بیان شد که ایجاد زیرساخت آب، برق، ارتباطات، راه و سایرخدمات لازم برای این شهرک دردستور کارقرار گرفته است.

اما بعد از گذشت چندی، این برنامه به دلیل نبود کارخانه زیاد در استان فارس تبدیل به یک طرح در پرونده فارس شد.

معاون غذا و دارو علوم پزشکی شیراز در این خصوص به مهر گفت: برای اجرای این طرح در استان فارس برنامه و پیگیری های لازم انجام نشده و برای ایجاد آن نیاز به کارخانه های متعدد است.

حسین نیک نهاد ادامه داد: ایجاد شهرک، نیاز به وجود کارخانه متعدد دارد و باید زیرساختهای لازم برای آن فراهم شود در حال که این موضوع به صورت طرح باقی مانده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر احداث کارخانه گیاهان دارویی در دستور کار قرار دارد و مجوزهای لازم برای آن گرفته شده است.