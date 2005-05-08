دولت اسلامي كم هزينه و پربازده است//سند چشم انداز بيست ساله، علامت راهنماي ما براي رسيدن به نقطه آرماني انقلاب است

به گزارش خبرنگار سياسي " مهر" ، دكتر محمود احمدي نژاد در آخرين مرحله از سفر خود به اراك، در جمع صدها نفر از مردم اين شهر، در مسجد جامع حاج تقي خان سخنراني كرد.

احمدي نژاد در ابتداي سخنانش با اشاره به مفاخر فرهنگي و تاريخي اراك از جمله امام خميني (ره) و آيات عظام اراكي و گلپايگاني و خوانساري و اشخاصي چون اميركبير و قائم مقام فراهاني و تجليل از مردم اراك بخاطر پرورش چنين مفاخر و شخصيت هايي، گفت: امروز زندگي و هويت و آينده ما با انقلاب اسلامي گره خورده است ، ما هرچه داريم از انقلاب است. نبايد گمان كرد كه انقلاب اسلامي يك حركت مقطعي و شورش گونه بود.

وي ادامه داد: انقلاب ما قيام يك طبقه خاص ، براي كسب قدرت نبود، انقلاب اسلامي ادامه نهضت انبياء است ، انقلاب اسلامي از جنس نهضت حسيني است و راز ماندگاري انقلاب ما نيز همين است، دشمنان نخواهند توانست اين نور الهي را خاموش كنند.

احمدي نژاد گفت: امروز رسالت ما، اين است تا انقلاب اسلامي را به مرحله ظهور امام زمان(عج) وصل كنيم و اين ميسر نيست جز با ساختن جامعه اي پيشرفته و مقتدر و آباد.

احمدي نژاد، پيروزي انقلاب اسلامي را بزرگترين حادثه تاريخ اسلام بعد از بعثت پيامبر اكرم(ص) معرفي كرد و گفت : ما اينك در آستانه برداشتن گام سوم انقلاب اسلامي يعني تشكيل دولت اسلامي هستيم. البته اين به آن معنا نيست كه دولتهاي قبلي، ضداسلامي بودند، آن دولتها هم متعلق به نظام بودند ولي جهت گيري و هدف و مبناي برنامه ريزي شان، بر مبناي احكام اسلام و روشهاي اسلامي نبوده است و آنچه را كه تشخيص مي دادند به نفع مملكت است، انجام مي دادند.

نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: ما بايد به سوي دولتي برويم كه همه جهت گيري هايش اسلامي باشد و هدفش ، اجراي احكام ديني باشد.

احمدي نژاد آنگاه به برخي از ويژگي هاي دولت اسلامي اشاره كرد و گفت: مهمترين وِيژگي دولت اسلامي ، اعتقاد به تماميت اسلام و كامل بودن اسلام است و اعتقاد به اينكه تنها راه نجات بشر، اجراي قوانين اسلامي است.

وي خاطرنشان كرد: نمي شود با عناوين ظاهري، جامعه را اسلامي كرد، ممكن است از لحاظ ظاهري شرع، "ربا" را در نظام بانكي، توجيه كنيم و حلال شود اما آثار وضعي ربا از بين نمي رود، وقتي بانكها سودهاي 28 درصدي از پول مردم مي گيرند، نتيجه آن مي شود كه متن مردم نمي توانند از تسهيلات بانكها استفاده كنند چون قادر به بازپرداخت اين وام ها نيستند و خود به خود در اختيار عده اي خاص قرار مي گيرد و مسلما اين عده خاص هم اين پول و تسهيلات را در حركتهاي زيربنايي و توليدي به كار نمي گيرند و آن را در دلالي و سوداگري به كار مي اندازند و بدين ترتيب، فاصله هاي طبقاتي در جامعه شكل مي گيرد.

احمدي نژاد همچنين گفت: بايد در متن برنامه ريزي هاي علمي، مفهوم و واژه "حلال و حرام" وارد شود، ما انقلاب نكرديم كه بعد از 27 سال عده اي مسئول آرزو كنند كه مثل تركيه و آلمان شويم.

احمدي نژاد، ويژگي هاي ديگر دولت اسلامي را "عدالت خواهي" معرفي كرد و گفت: اصولا حيات قله هاي نامشروع ثروت در جامعه، جز با نفوذ آنان در حكومت، مبسر نيست.

شهردار تهران گفت: يكي از مظاهر بي عدالتي در جامعه ما اين است كه بيش از 60 درصد گردش اقتصادي كشور در تهران، انجام مي شود و معناي اين سخن اين است كه 89 درصد مردم كشور در محروميت به سر مي برند و فاصله تهران با ساير نقاط روز به روز بيشتر مي شود.

شهردار تهران با تاكيد بر ضرورت فوري تمركززدايي از تهران، اضافه كرد: چرا بايد كلان ترين تصميمات كشور در تهران گرفته شود؟ چرا بايد گران ترين ساختمانهاي تهران، متعلق به سازمانها و بانكها و شركتهاي دولتي باشد.

منتخب شوراي شهر تهران ادامه داد: ما براي تمركززدايي از تهران، چند طرح را تصويب كرديم كه دولت همه آنها را لغو كرد.

احمدي نژاد گفت: شوراي شهر تصويب كرد كه سازمانهاي غيرضروري دولتي از تهران خارج شوند و در طرح ديگري تصويب كرد كه ماليات و تعرفه بيشتري از اين شركتها اخذ شود تا مجبور شوند از تهران خارج شوند، اما دولت هر دوي اين مصوبات را لغو كرد.

وي با اشاره به سيره شهيد رجايي در مديريت دولت گفت: شهيد رجايي الگوي جاودان مديريت اسلامي است ، رجايي دولت را به استانها برد و جلسات دولت را در آنجا برگزار كرد، حقوق وزيران را كاهش داد و بانك استان را تاسيس كرد و يك روز بودجه نفت را به استانها اختصاص داد.

احمدي نژاد ديگر ويژگي دولت اسلامي را كم هزينه بودن و پربازده بودن آن معرفي كرد.

شهردار تهران در پايان سخنانش گفت: سند چشم انداز بيست ساله علامت راهنماي ما براي رسيدن به نقطه آرماني انقلاب است.