به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه ظهر سومین روز ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی سال جاری با حضور مسئولان استانی در رشت گشایش یافت.

در این نمایشگاه 59 قطعه عکس از حضور زنان گیلانی در عرصه های مختلف پیروزی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و عرصه های سیاسی و اجتماعی، فرهنگی عملی تاکنون به نمایشگاه گذاشته شده است.

این عکس ها از سوی هنرمند پیشکسوت گیلانی "سخاوت امانی" گرفته شده است.

نمایشگاه جلوه های حضور بانوان در انقلاب اسلامی همه روزه از ساعت 9 صبح در سالن مارلیک مجتمع خاتم الانبیا(ص) رشت برای بازدید عموم باز است.