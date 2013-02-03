مفاهیم قرآنی جهان شمول و مطابق با فطرت بشری است

دکتر مجتبی رحماندوست، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مفاهیم قرآنی، مفاهیمی جهان شمول و مطابق با فطرت بشری و تمامی مخاطبان مسلمان و غیرمسلمان است، گفت: زبان هنر، یک زبان بین المللی و قابل استفاده برای تمام مردم جهان است و از این حیث می تواند تاثیر فراوانی در رسالت قرآنی خود داشته باشد.

وی با اظهار خشنودی از برگزاری جشنواره های فرهنگی- هنری «آیات»، افزود: انسان بر اساس فطرت خود، برای حرکت در مسیر الهی منتظر بهانه است و برگزاری این جشنواره نه تنها بیشتر از یک بهانه، بلکه انگیزه و انگیزاننده است و می تواند نقطه عطف فعالیت های یکساله قرآنی بشود.

رحماندوست تاکید کرد: هنر رساترین ابزار انتقال اندیشه است و در این عرصه هرچه ظرافت های هنری بیشتری بکار برود، در انتقال نکته های ناب و عمیق قرآنی موفق تر است.

رییس فراکسیون حمایت از مردم فلسطین و مقاومت اسلامی، در خصوص استفاده از ظرفیت‌های هنری در کشور برای ارائه مفاهیم قرآنی نیز گفت: باتوجه به ظرفیت بالای عرصه های هنری برای ارائه مفاهیم قرآنی، متاسفانه استفاده از این ظرفیت ها بسیار کم بوده است. باید سرمایه گذاری بیشتری شود تا خروجی بیشتری هم داشته باشیم. مثلا برای آموزش زبان انگلیسی، کتاب ها، لوح های فشره، برنامه های تصویری و کمک آموزشی و سمعی و بصری بسیاری بکار گرفته می شود، اما برای گسترش قرآن و مفاهیم آن تا چه حد تلاش می کنیم؟

رحماندوست همچنین اضافه کرد: مفاهیم قرآنی می تواند در قالب های نمایشنامه، فیلم های کوتاه، داستان، شعرهای تعلیمی و آموزشی، برگزاری اردوهای آموزشی مفاهیم قرآن و سایر روش های آموزشی - هنری ارائه شود که به نظر من این فعالیت ها تا این حد جدی گرفته نشده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: باید از مرکز گرایی و پایتخت گرایی پرهیز شود و عطر قرآنی در نقاط مختلف ایران و جهان پراکنده شود تا استعدادهای مناطق مختلف در این عرصه به منصه ظهور برسد. برگزاری جشنواره ها را نباید به عنوان یک فعالیت همه جانبه تلقی کرد، بلکه فعالیت های قرآنی باید در طول سال با قدرت به کار خود ادامه دهد و محصول این فعالیت ها هر سال در جریان جشنواره های قرآنی «آیات» برداشت شود تا این حرکت به عنوان نقطه عطف فعالیت های قر آنی مستمر و ماندگار شود.