استاندار كرمانشاه: رسانه ملي مي تواند توسعه و پيشرفت را در كشور به وجود آورد

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرمانشاه، دكتر ترك نژاد در همايش تجليل از نخبگان اين استان كه به همت صدا و سيما برگزار شد، گفت: يكي از مدلهاي مهم و ماندگار اين فرهنگسازي تجليل از بزرگان و كرامت فرهيختگان است كه خوشبختانه صدا وسيما حركت جدي و موثري را در اين باره آغاز كرده است.

وي ادامه داد: امروزه مهمترين بخش توسعه متوازن و پايدار توسعه انسان محور تعريف شده و اين توسعه است كه مي تواند محور اصلي همه توسعه ها باشد و قاعدتا بايد با تدبير و منطبق بر علم و انديشه و مبتني بر تكنولوژي باشد.

استاندار كرمانشاه ضرورت توجه بيشتر به نخبگان جامعه را متذكر شد و گفت: امروزه هيچ دولتي براي پيشرفت سريع امور نمي تواند به مخازن انديشه بي توجه باشد و اين افراد بايد اصلي ترين عناصر پيشرفت و توسعه كشور باشند.

ترك نژاد با اشاره به تاريخ كهن كرمانشاه ادامه داد: تاريخ كهن بزرگ ديار كرمانشاه كه حداقل هشت هزار ساله است و برخي آن را تا 40 هزار سال قابل اثبات مي دانند گواه كرامت، بزرگي ، علم پروري و انديشه ورزي مردم اين سامان بوده و اين سرزمين همواره مهد پرورش انديشمندان و نخبگان مطرح بوده و هست.