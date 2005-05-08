تغيير و تحول در فدراسيون وزنه برداري

به گزارش خبرگزاري" مهر" طي حكمي ازسوي علي مرادي رييس فدراسيون وزنه برداري ودبيركل كنفدراسيون آسيا، سيد رستم آقاخان بعنوان مسوول كميته پاورليفتينگ برگزيده شد.
همچنين با استعفاي رييس هيات وزنه برداري استان تهران، طي حكمي ازسوي مرادي، فريدن كريم پور بعنوان سرپرست هيات وزنه برداري استان تهران منصوب گرديد.
رييس فدراسيون وزنه برداري درحكمي ديگرعلي سيرداني را بعنوان دبيركميته داوران اين فدراسيون منصوب كرد.
پس از استعفاي عبدالله فلاحتي نژاد از سوي علي مرادي، رييس فدراسيون وزنه برداري مسئول جديد كميته پاورليفتيگ و سرپرست هيات وزنه برداري استان تهران منصوب شد.
به گزارش خبرگزاري" مهر" طي حكمي ازسوي علي مرادي رييس فدراسيون وزنه برداري ودبيركل كنفدراسيون آسيا، سيد رستم آقاخان بعنوان مسوول كميته پاورليفتينگ برگزيده شد.
کد مطلب 180638
نظر شما