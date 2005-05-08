انقلاب مشروطيت شكوفايي فكري و سياسي را به همراه آورد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" رضا فرجي دانا رئيس دانشگاه تهران صبح امروز در مراسم آغاز به كار همايش بين المللي بزرگداشت يكصدمين سالگرد مشروطيت ، به ارائه گزارشي از چگونگي وقوع انقلاب مشروطه پرداخت و اظهار داشت : 215 مقاله به دبيرخانه همايش رسيده كه طي دو روز و 6 نشست در تهران ، 26 مقاله در محورهاي ادب و هنر ، نهادهاي سياسي ، مطبوعات ، مسائل نظري ، جامعه و مناسبات جهاني ارائه خواهد شد .



رئيس دانشگاه تهران افزود : علما و مجتهدين در حاليكه از بيداد استبداد به جان آمده بودند، با قيام وسيع و گسترده خود و همچنين حمايت مردم و ديگر علما ، مظفرالدين شاه را واداشتند تا به خواسته هاي به حق آنها ، يعني نشاندن حكومت عدل ، پاسخ مثبت دهد .

وي با تأكيد بر اينكه صدور فرمان مشروطيت عصر تازه اي را در اداره كشور آغاز كرد ، گفت : مجاهدت در اين مسير تنها توسط شيعه صورت نگرفت بلكه اهل سنت نيز اين اقدام را حمايت كردند تا مشروعيت ايران در جامعه مسلمان شكل گرفت .

رئيس دانشگاه تهران تصريح كرد : مشروطه خواهان از همان آغاز خواستار تنظيم قواعد منطبق با قواين اسلام شده و در اين راه تمام اصول از قبيل حريت ، آزادي قلم و بيان را نيز مورد توجه قرار دادند .

فرجي دانا با تأكيد بر اينكه مشروطه خواهان مصر بودند كه نظام مشروطه نمي بايست با قوانين اسلام مغايرت داشته باشد ، افزود : رهبران مشروطه براي تنظيم متمم قانون اساسي به منظور تصريح بر قوانين اسلام ، به تصحيح قانوني از آن مبادرت كردند .

رئيس دانشگاه تهران گفت : بر همين اساس مشروطه خواهان تأكيد داشتند ، هر قانوني كه با دين اسلام مغايرت داشته باشد نبايد در مجموعه قوانين ايران اسلامي جاي بگيرد .

وي توجه به اصل مساوات را از ديگر خواسته هاي مشروطه خواهان اعلام كرد و افزود : اين گروه به اين اصل از منظر اسلام مي نگريستند و معتقد بودند كه مساوات روح تمام قوانين است و در هر حكم و موضوعي مي بايست مورد توجه و دقت نظر قرار گيرد ، آنها معتقد بودند آزادي مطلق ، افسارگسيختگي را بدنبال دارد ، براي پرهيز از چنين مواردي مي بايست زندگي بر مبناي قانوني كه از قوانين اسلام بهره گرفته را مد نظر قرار داد.

فرجي دانا افزود : مشروطيت با اين سمت گيري هاي هوشيارانه ، براي خروج از زير يوغ استبداد تلاش كرد و بهره هاي فراواني از اسلام برد .

وي با اشاره به اينكه پس از تبديل مشروطه به پهلوي اهميت تاريخي مشروطيت ايران و ارزش آن بيش از پيش نمايان شد ، گفت : نقش مشروطه در شكوفايي فكري و سياسي مشروطه موجب شد كه هيئت وزيران تشكيل ستاد برگزاري يكصدمين سالگرد مشروطيت را به تصويب رساند .

رئيس دانشگاه تهران انتشار تمبر يادبود يكصدمين سالگرد مشروطيت ، برگزاري چندين همايش طي سال 82 تا 85 ، يعني از زمان تاريخ قمري سالگرد انقلاب مشروطيت تا زمان تاريخ شمسي انقلاب مشروطيت و انتشار مجموعه اي از اسناد مربوط به مشروطيت را از برنامه هاي انجام شده توسط دانشگاه تهران ، به مناسبت اين رويداد تاريخي اعلام كرد .