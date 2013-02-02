حسن نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بسکتبال در قم استعدادهای بسیار خوبی دارد که تلاش کرده ایم آنها را شناسایی کرده، پرورش بدهیم و در قالب تمرینات و آموزش های های حرفه ای برای توسعه بیش از پیش بسکتبال قم تربیت کنیم.



وی ادامه داد: در سال های اخیر قم همواره در لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور حضور داشته و این حضور در سایه درخشش جوانان مستعد بسکتبال قم بوده است و ما تلاش می کنیم بار دیگر این حضور در لیگ کشور پررنگ شود.



رئیس هیئت بسکتبال استان قم افزود: شاید انتظار این بود که قم امسال در لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور حضور یابد اما واقعیت این است که زیرساخت های آن فراهم نبود، ما تلاش خود را انجام دادیم و به دنبال تامین هزینه ها و امکانات نیز رفتیم اما شرایط حضور در لیگ کشور فراهم نشد.



وی تصریح کرد: با این حال عدم حضور در لیگ بسکتبال کشور در سال جاری به این معنی نیست که در آینده هم از حضور در لیگ کشور غافل هستیم بلکه در حال تلاشیم تا بتوانیم یک تیم قوی و منسجم از بسکتبالیست های قمی برای حضور در این رقابت ها برای سال آینده آماده کنیم.



نادری در ادامه از برگزاری مسابقات بسکتبال جام فجر در قم خبر داد و بیان داشت: آنچه که به شناسایی نیروهای مستعد بسکتبال قم کمک می‌کند، قطعا برگزاری رقابت‌های استانی در مناسبت‌های مختلف است تا ظرفیت غنی بسکتبال قم را بیش از پیش شناسایی کنیم.



وی افزود: برای همین منظور هیئت بسکتبال استان قم در نظر دارد، یک دوره مسابقات بسکتبال دسته‌های آزاد قهرمانی قم را به مناسبت دهه مبارک فجر با شرکت تیم‌های علاقه‌مند به شرکت در این دوره از رقابت‌ها برگزار کند، رقابت‌هایی که قطعا مورد استقبال دوستداران این رشته قرار خواهد گرفت.



رئیس هیئت بسکتبال استان قم بیان داشت: هیئت این رقابت‌ها را با عنوان جام فجر و گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب نام‌گذاری کرده و قرار است این پیکارها بعد از قرعه کشی روز شانزدهم بهمن ماه، در دهه مبارک فجر در سالن ورزشی شهید محمود رضائیان مجموعه حیدریان قم برگزار شود.



وی یاد آور شد: ثبت‌نام شرکت در این دوره از رقابت‌های بسکتبال دسته‌های آزاد قهرمانی جام فجر قم در حال در هیئت بسکتبال قم انجام می‌شود و تیم‌ها و باشگاه‌های فعال بسکتبال قم می‌توانند در این خصوص تا پانزدهم بهمن ماه اقدام لازم را انجام بدهند.

