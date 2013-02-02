به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج الله دادی مسئول اولین پژوهش بازار دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران درحاشیه افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگارن با بیان اینکه این پژوهش بازار در راستای سومین نمایشگاه دستاورهای پژوهشی این دانشگاه برگزار شده است، افزود: برگزاری این پژوهش بازار با پیشنهاد رئیس دانشگاه تهران برگزار شد و در این پژوهش بازار اقدام به ارائه دستاوردهای اساسی دانشگاه می شود.

وی با تاکید بر اینکه در این پژوهش بازار یک صد دستاورد پژوهشی دانش بنیان اساسی عرضه خواهد شد، ادامه داد: سطح تمایز این پژوهش بازار با نمایشگاه دستاوردهای این است که در این پژوهش بازار اقدام به تجاری سازی و ارزیابی قابلیت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی خواهد شد.

الله دادی از حمایت شرکت کنندگان در این پژوهش بازار خبر داد و یاد آور شد: کلیه افرادی که در این پژوهش بازار شرکت کرده اند مورد حمایت قرار خواهند گرفت که شامل تجاری سازی و تولید انبوه دستاوردهای پژوهشی می شود.

مسئول اولین پژوهش بازار دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای دستاوردهای عرضه شده در پژوهش بازار قائل نشدیم، خاطرنشان کرد: در این دوره از پژوهش بازار کلیه دستاوردها در حوزه های مختلف از جمله حوزه نرم و تحقیقات در حوزه علوم انسانی شده است.

به گفته وی نمایشگاه از امروز آغاز به کار می کند و تا روز چهارشنبه 18 بهمن ماه ادامه دارد.

تعداد دستاوردهای پژوهشی تجاری سازی شده

الله دادی با تاکید بر اینکه تاکنون دستاوردهای کمی از پژوهشگران این دانشگاه تجاری ساز شده است، گفت: تاکنون موفق به تولید انبوه 10 فناوری از محققان این دانشگاه شده ایم که در حوزه های فنی و بیوتکنولوژی بوده است.

وی مهمترین مشکل این دانشگاه را ارزش گذاری دانش فنی ذکر کرد و تاکید کرد: در این پژوهش بازار راهکارهای ارزش گذاری دانش فنی ارائه خواهد شد.