اسپورتينگ لايف: زندي سه امتياز را به حساب كايزرسلااترن واريز كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" سايت اسپورتينگ لايف پيرامون اين بازي گزارش داد: تيم فوتبال كايزرسلاترن كه در حال حاضر تحت نظرهانس ورنرموزر مربي موقت تيم اداره مي شود پس از اينكه سه شكست متوالي را پذيرا شد در بازي مقابل فرايبورگ موفق شد با يك پيروزي نزديك حريف خود را پشت سر بگذارد. گل هاي اين ديدار را استفان بلانك و فريدون زندي به ثمر رساندند تا هر سه امتياز لاترن به حساب اين تيم ريخته شود.

زندي در اين ديدار از روي نقطه پنالتي دروازه ريچارد گولز را باز كرد.

سايت رويترز نيز در اين ارتباط گزارش داد: ساموئل كوئجو مدافع فايبورگ در محوطه جريمه با دست توپ را لمس كرد تا زندي در فاصله پنج دقيقه مانده به پايان مسابقه ، از روي ضربه پنالتي تيم كايزرسلاترن را با حساب دو بر صفر از حريف پيش بياندازد. گل اول اين تيم را استفان بلانك در دقيقه 24 به ثمر رسانده بود. زلاتان بايرامويچ در دقيقه 73 بازي براي تيم قعر جدولي فرايبورگ گلزني كرد تا نتيجه ديدار در نهايت با حساب دو بر يك پايان پذيرد.

سايت اس بي اس استراليا هم به گلزني زندي در ديدار مقابل فرايبورگ اشاره كرد.