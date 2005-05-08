بازار نفت با 2 ميليون بشكه مازاد توليد مواجه است

حجت الله غنيمي فرد با بيان اين مطلب در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود : مشكلي كه در وضعيت كنوني در بازار نفت وجود دارد و تا حدودي نيز گريبانگير كشورهاي توليد كننده نفت خليج فارس همانند ايران است، مازاد بخشي از نفت خام هايي است كه لزوما براي توليد فراوردهاي نفتي در بازار نيمكره شمالي و غرب مورد استفاده قرار نمي گيرد .

وي اضافه كرد : در آمريكا به عنوان بالاترين مصرف كننده نفت و بنزين انواع مختلف بنزين مورد استفاده قرار مي گيرد به طوري كه گاهي بنزين توليدي در ايالتي قابل استفاده در ايالت ديگر نيست ، به عبارتي ديگر مشخصات كيفي بالاي بنزين مشكلاتي را براي آمريكا ايجاد كرده است به گونه اي اين كشور امروز نمي تواند كالاهاي مورد نياز خود را در داخل پالايشگاههاي داخل آمريكا به ميزان مورد نياز براي مصرف كنندگان آمريكايي و متقاضي آن،توليد كنند .

وي افزود : اما از سويي ديگر ، توليداتي كه از كشورهاي اصلي اوپك كه نفت خام هاي ترش و سنگين توليد مي كنند نمي تواند جوابگوي توليد چنان بنزين هايي باشد مگر به صورت نادرو استثنايي در بعضي ازپالايشگاهها .

به گفته وي ، درنتيجه كمبود ظرفيت پالايشي آمريكا از يك طرف ، نبودن اندازه كافي نفت خام هاي سبك از طرفي ديگر باعث شده قيمت نفت خام هاي سبك و شيرين افزايش يابد و به تبع آن قيمت نفت خام هاي ترش و سنگين نيز افزايش پيدا كند اما درعين حال بازار با مازاد عرضه نفت خام هاي سنگين و ترش مواجه است كه اين عامل مي تواند روند رشد قيمت اين نوع نفت ها را كند كند .

وي اضافه كرد : اما بارسيدن فصل گرما و فصل رانندگي و سفرعده بسياري از جهانگردان به اين كشور كمبود و مشكل بنزين درآمريكا مزيد برعلت مي شود كه بايد گفت اين افزايش تقاضا تاثيري بر كاهش مازاد عرضه نفت سنگين اوپك ندارد .

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