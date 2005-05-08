ارجاع لايحه اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه به مجمع تشخيص مصلحت خلاف آيين نامه مجلس است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، دكتر حسن سبحاني در جلسه علني امروز مجلس با استناد به ماده 187 آيين نامه داخلي مجلس در تشريح روند ارسال لايحه اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه گفت: اين لايحه پس از تصويب در جلسه علني 26 اسفند مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و پس از اصلاح در چهارم ارديبهشت مجددا به شوراي نگهبان ارجاع شد و پس از رد مجدد اين لايحه در شوراي نگهبان به جاي بررسي در صحن علني، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است.

سبحاني گفت: اين اقدام هيات رييسه خلاف آيين نامه داخلي و هزينه هايي را براي تضعيف نهاد قانونگذاري به دنبال داشته است.

رييس كميسيون بودجه مجلس ادامه داد: نبايد اين اقدام كه منجر به بدعت مجمع در قانونگذاري شده صورت مي گرفت.

حداد عادل در پاسخ به تذكر سبحاني گفت: اين تذكر وارد است ولي من در هفته تعطيلي جلسه علني مجلس از اداره قوانين سوال كردم كه آيا زمان ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت فرا رسيده يا خير و به من پاسخ مثبت اعلام شد.

وي افزود: به دليل اينكه يك بار مجلس بر نظر خود اصرار كرده بود و ضرورت هايي كه در منطقه زرند و گيلان احساس مي شد، موجب شد كه اين مصوبه را به مجمع ارجاع دهيم و گمان نمي كردم خلاف آيين نامه داخلي مجلس باشد، بايد اين لايحه يك بار ديگر در مجلس بررسي مي شد.