زنان شاهنامه به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب زنان شاهنامه که پژوهشی درمعرفی شخصیت‌های زن شاهنامه فردوسی و قابلیت‌های دراماتیک این زنان در خلق آثار نمایشی است به قلم محمد نجاری و حسین صفی توسط نشر کتاب آمه با ویرایش تازه به چاپ دوم رسید.

در قسمتی از متن این کتاب آمده است:

در بررسی زنان شاهنامه به زنانی برجسته وشاخص برمی‌خوریم که هر یک دارای ویژگی‌های محکم و غنی یک شخصیت اصلی و یک قهرمان ارزشمند نمایشی‌اند و در بررسی‌های جدی به این نتیجه می‌رسیم که هر کدام از آنها به دلیلِ داشتن خوی‌هایِ اصیل انسانی به تنهایی می‌توانند محورِ یک اثرِ نمایشی قرار گیرند.

جریره از این دسته زنان است که با مرگِ فرزند، شکمِ خویش می‌دراند واگر دارای ویژگی دیگری هم نباشد، همین کِردارش به تنهایی می‌تواند ستون‌هایِ یک تراژدی بزرگ و جذاب را پی‌ریزی نماید. سودابه به سبب وجود فریبندگی وسوداگری‌اش زنی است که اگر دستمایه یک نمایشنامه نویس قرار گیرد، می‌تواند خمیر مایه خوبی برای نمایشنامه‌ای بزرگ باشد زیرا دارای شخصیتی پیچیده و نمایشی است.

کتاب زنان شاهنامه در چاپ دوم با ویرایش جدید به پاس تلاش‌ها و رنج‌های بازشناسی شاهنامه فردوسی به شاهنامه پژوهان معاصر از جمله فریدون جنیدی، جلال خالقی مطلق، سید محمد دبیرسیاقی، میر جلال الدین کزازی پیشکش شده است.

محمد نجاری مولف این اثر دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، عضو پیوسته انجمن زبانشناسی، عضو پیوسته انجمن منتقدان و نویسندگان، عضو شورای پژوهشی مرکز اسناد فرهنگی آسیا - پژوهشگاه علوم انسانی و مدرس سینما و ادبیات در دانشگاه‌های شهر تهران است.

از دیگر آثار این نویسنده ‌می‌توان به ترجمه برادران خوشحال نوشته بردی کربابایف با همکاری سیاوش مرشدی، ماه که خورشید را برو بندند با موضوع طنز در شعر سنایی، ادبیات ایران زمین(در دست انتشار) با همکاری سیاوش مرشدی و... اشاره کرد.

حسین صفی نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش- دانشگاه هنر تهران و مدرس، نمایشنامه نویس و کارگردان تاتر است.

چاپ دوم کتاب زنان شاهنامه در شمارگان 1500 نسخه توسط نشر کتاب آمه منشر شده است.