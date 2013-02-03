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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۲۳

عدلو در گفتگو با مهر:

جایگاه برترعطاری در فارس/ مردم بیشتر استقبال می کنند

جایگاه برترعطاری در فارس/ مردم بیشتر استقبال می کنند

شیراز- خبرگزاری مهر: نائب رئیس اتحادیه صنف عطار شیراز از جایگاه برتر عطاریها در استان فارس خبر داد و اعلام کرد که طی مدت اخیر رویکرد استقبال مردم از عطاریها بهتر شده است.

احمد عدلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویکرد مردم نسبت به گیاهان خوراکی، دارویی موجود در عطاری ها به نسبت گذشته بهتر شده و استقبال زیادی از آن می کنند.

وی ادامه داد: از آنجایی که طرز تهیه و تمیز کردن گیاهان نسبت به گذشته تغییر کرده این موضوع به حفظ بهداشت کمک کرده است.

نائب رئیس اتحادیه صنف عطار شیراز بیان داشت: گیاهان دارویی خواص زیادی دارد و مانند داروهای شیکمیایی مضر نیستند و در صورت اثر نکردن بر بیماری فرد اثرات جانبی بر بدن نیز ایجاد نمی کنند.

وی یادآورشد: انواع داروهای گیاهی، انواع گیاهان دارویی فرآوری شده، انواع ادویه جات، زعفران و زرشک بذرهای گیاهی خوراکی و غیر خوراکی، روغنهای گیاهی، جوهریات، شوینده های نظافتی گیاهی، انواع لوسیونهای گیاهی و.. در عطاری ها به فروش می رسد و به دلیل گیاهی بودن آن دارای خواص زیادی هستند.

نائب رئیس اتحادیه صنف عطار شیراز تصریح کرد: خوشبختانه نسل جوان نیز به  فروش عطاری روی آورده و اتحادیه در این راستا نیز به برگزاری کلاس های آموزشی برای افراد پرداخته است.

عدلو با اشاره به جایگاه برتر عطاری  فارس  بیان داشت: عمده فروش فارس از گیاهان  آویشن، گل محمدی، آنغوره ،زیره و غیره است.

کد مطلب 1806495

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