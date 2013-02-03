به گزارش خبرگزاری مهر، جشن آغاز انتشار 8+3 عنوان کتاب از مجموعه «ادبیات داستانی مقاومت اسلامی لبنان» با حضور سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدعوینی از کشور لبنان، جمعی از نویسندگان، مترجمان و فعالان عرصه ادبیات مقاومت برگزار می‌شود.

در سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از 8 عنوان کتاب بزرگسال و 3 عنوان کتاب کودک در حوزه ادبیات داستانی مقاومت اسلامی لبنان به زبان فارسی رونمایی می‌شود.

این مراسم از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه با هدف مشارکت گسترده اهالی فرهنگ، فرهیختگان، نویسندگان و مترجمان و با هدف ترویج و گسترش ادبیات مقاومت برگزار خواهد شد.

« ادبیات داستانی مقاومت اسلامی لبنان» شامل دو مجموعه «قلم رصاص» و «کتاب‌های کودکان» است.

مجموعه «قلم رصاص» برگزیده بیست و هشتمین دوره کتاب سال خارجی جمهوری اسلامی ایران است و از جمله داستان‌های این مجموعه می‌توان به «ریسمانی از جنس دل» ،«بود و دیگر هرگز نخواهد بود»، « بازگشت دوباره»، «زمانی برای کوچ به جایگاه سیمرغ»، «شما نمی‌توانید بخواهید»، «و لبخند زد» ،«تو سهم منی و سیاه و سپید» اشاره کرد.

«برای چه فداکاری کرد؟» «نگهبان کوه» و «سوسو و کلاغ سیاه» نیز در فهرست کتاب‌های کودکان قرار دارد.

شیخ علی ظاهر رئیس مؤسسه رسالات لبنان و محمدرضا سرشار ناظر ادبی ترجمه فارسی این مجموعه نیز در این مراسم سخنرانی خواهند کرد.

فیلم‌های اقتباسی این مجموعه در بازار جهانی جشنواره فیلم فجر نیز عرضه شده است.

این مراسم فردا دوشنبه 16 بهمن ماه ساعت 10 تا 12 در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.