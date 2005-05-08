مدير اجرايي طرحهاي وزارت حمل و نقل عراق ترور شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، اين منبع پليس افزود : ترور" زوبع ياسين خضيرالمعيني" مدير كل اجرايي طرحهاي وزارت حمل و نقل عراق به همراه راننده اش بدست سه فرد مسلح ناشناس صورت گرفت.



براساس اعلام يك منبع در وزارت كشور عراق، سه فرد مسلح ناشناس سوار بر يك ميني بوش كوچك از نوع كيا خودرو حامل المعيني را در بغداد به رگبار بستند وسپس از محل متواري شدند.

بنابراين گزارش ، افراد مسلحي كه با دولت عراق مورد حمايت آمريكا مبارزه مي كنند تاكنون دست به تروردهها تن از مردم عراق و افراد مسئول زده اند.

همچنين خبرها حكايت ازآن دارد در موج ديگر از بمب گذاري و انفجار در عراق، يك راننده انتحاري يك اتومبيل حامل بمب، خود را در يك بازار شلوغ در جنوب بغداد منفجر كرد و حد اقل ?? تن را كشت.در تكريت ، زماني كه راننده انتحاري ديگري اتومبيل خود را به يك اتوبوس كوچك كوبيد، هشت پليس كشته شدند.

درعين حال،رفتگران درزباله داني درنزديكي بغداد اجساد حد اقل ?? تن را درگوري كم عمق پيدا كردند. پليس مي گويد چشمهاي قربانيان بسته بود و جاي گلوله در بدن هاي آنها ديده مي شد.

در رويدادي ديگر، گزارش جديد ارتش آمريكا حاكي است كه نيروهاي ائتلاف و عراقي اخيرابيش از20 دستيارارشد ابومصعب الزرقاوي تروريست تحت تعقيب را دستگير كرده اند.

در گزارش گفته مي شود كه هر چند شبكه زرقاوي به شدت آسيب ديده است، اما هنوز قادر است نيروهائي را براي دست زدن به حملات سازمان دهد.

خبري ديگرحاكي است كه طى دوسوقصد انتحارى در يك ميدان پر رفت و آمد در مركز بغداد دست كم 22 نفر كشته شدند. طبق اعلام سفارت آمريكا دربغداد دو نفر ازكشته شدگان شهروند آمريكايي هستند.سوء قصد كنندگان به هنگام نزديك شدن كاروان جيپ هاي خارجى ، اتومبيل هاى خود را به انفجار كشاندند. پس از هفته ها كشمكش سرانجام در مورد تعين وزراى پنج وزارتخانه باقى مانده نيز توافق شد. ابراهيم الجعفرى، نخست وزيرعراق اعلام كرد فهرست اعضاء هيئت دولت فردا در اختيار مجلس نمايندگان قرار گرفته و سپس منتشر مى شود.