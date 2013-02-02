همایش جمعیت بانوان فرهیخته خراسان رضوی برگزار می شود

حجت الاسلام عباسعلی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اینگردهمایی با هدف تبیین جایگاه جمعیت بانوان فرهیخته استان و با حضور امامجمعه مشهد مقدس برگزار می شود.

وی افزود: جمعیت بانوانفرهیخته و فعال عرصه فرهنگی دینی تشکلی مردمی و غیر دولتی است که زیر نظرسازمان تبلیغات اسلامی با استفاده از ایده ها،نظرات و توان بانوان فرهیخته و صاحب نظر و در راستای بهره گیری از تجارب تخصصی ایشان فعالیتهای فرهنگی وتبلیغی را برای بانوان در سطح استان پردازش می نمایند.

حجت الاسلامفاطمی بیان کرد: از اهداف این جمعیت احیا و بازتولید نگرش اسلام و ارائهالگو از هویت زن مسلمان، شناسایی، رصد و اولویت دهی به آسیب ها و نیازهایفرهنگی بانوان استان است.

وی افزود: زمینه سازی در راستایهدایت و اثر بخشی بانوان فرهیخته و فعال در عرصه فرهنگ دینی و تدبیر سیاسیحضور اجتماعی بانوان از دیگر فعالیت های این جمعیت است.

حجت الاسلامفاطمی با اشاره به فعالیت جمعیت در طول سال گفت: اعضاء جمعیت در قالب 4 کارگروه سیاست های راهبردی، بررسی و نیازسنجی امور فرهنگی، هدایت و نظارتبر دستگاه ها و پشتیبانی، ارتقاء و بهروری اعضاء به ایده پردازی و پیگیریمباحث بانوان می پردازند.

کارشناس مسئول امور فرهنگی تبلیغاتاسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: در این جمعیت زنان فرهیخته استان از قبیلمدیران خواهر دستگاه های اجرایی، بانوان فعال در تشکل های دینی، هیئات مذهبی و مبلغات فعال هستند.

وی یادآور شد: در این همایش یک روزه بانوان فعال استان به تبادل نظر و اطلاعات در زمینه های مختلف فرهنگی در استان می پردازند.