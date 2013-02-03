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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۹

مراجعه به نمایندگان مجلس درپی انجام درست وظایف ارگانها کاهش می یابد

مراجعه به نمایندگان مجلس درپی انجام درست وظایف ارگانها کاهش می یابد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستان شهرکرد در مجلس شورای اسلامی گفت: هردستگاهی اگر وظیفه خود را به درستی انجام دهد مراجعه به نمایندگان مجلس کمتر خواهد شد.

سید سعید زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به اینکه افراد زیادی به دفتر نمایندگان مجلس برای حل مشکلات خود مراجعه می کنند، اظهار داشت: تاکنون 800  نفر برای پیگیری اشتغال، 700 نفر برای تسهیلات بانکی، 500 نفر مراجعه کننده برای کمک مالی ، 700 نفر برای مشکلات اداری و.. به دفتر نماینده مجلس شهرکرد مراجعه کرده اند.

وی تصریح کرد: چنانچه هر اداره و نهاد وظیفه ذاتی خود را انجام دهد مشکلات مردم زودتر به نتیجه خواهد رسید و مراجعه کنندگان به این دفتر کم خواهد شد.

ضرورت ایجاد وحدت بین نمایندگان در چهارمحال و بختیاری

زمانیان ادامه داد: باید بین مسئولین وحدت، هماهنگی، تعامل ، برابری و هم پوشانی وجود داشته باشد تا این استان در جاهایی که حقش ضایع شده برسد.

چهارمحال و بختیاری استانی محروم و مظلوم است

وی با بیان اینکه این استان محروم و مظلوم در جامعه واقع شده، یادآور شد: این استان مشکلات زیادی در اشتغال ، سرمایه گذاری خصوصا در بخش کشاورزی دارد که باید مسئولین به این امر رسیدگی کنند.

زمانیان اذعان داشت: راه نجات این استان سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: اشتغال فارغ التحصیلان یکی از مشکلات مهم در این استان است و باید مسئولین در خصوص ایجاد اشتغال در این استان گام بردارند.

نماینده مردم شهرستان شهرکرد در مجلس یادآور شد: راههای این استان نیز باید توسعه پیدا کند.

کد مطلب 1806526

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