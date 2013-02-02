  1. ورزش
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱:۰۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر - گروه‌ ورزشی: برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور و پیگیری مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه پانزدهم بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و دوم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و سوم فوریه سال 2013 میلادی.

- مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
معوقه از هفته بیستم:
* پیکان تهران ـ داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران
هفته بیست و پنجم:
* گهر دورود ـ صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه تختی دورود

- سومین جلسه تمرین آماده‌‌سازی تیم ملی فوتبال ایران پیش از بازی با لبنان ساعت 11 امروز در کمپ تیم‌های ملی فوتبال برگزار می‌شود.

- رقابتهای انتخابی تیم ملی تکواندو برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های کشورهای اسلامی امروز هم در خانه تکواندو پیگیری می‌‎شود.

- مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2013 - آفریقای جنوبی امروز با انجام دو دیدار طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:
* ساحل عاج - نیجریه
* بورکینافاسو - توگو

- هفته بیست و پنجم از مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز و امشب با انجام دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* وست بروموویچ - تاتنهام
* منچسترسیتی - لیورپول

- هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* مالاگا - زاراگوزا
* سویا - رایو وایه‌کانو
* والنسیا - بارسلونا
* آتلتیکومادرید - رئال بتیس
* سو‌سیه‌داد - مایورکا

-  هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* کیه‌‍وو - یوونتوس
* سیه‌نا - اینتر
* جنوآ - لاتزیو
* فیورنتینا - پارما
* پالرمو - آتلانتا
* پسکارا - بولونیا
* میلان - اودینزه

- هفته بیستم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* نورنبرگ - مونشن‌گلادباخ
* لورکوزن - دورتموند

کد مطلب 1806604

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