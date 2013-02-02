تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه پانزدهم بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و دوم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و سوم فوریه سال 2013 میلادی.

- مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

معوقه از هفته بیستم:

* پیکان تهران ـ داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران

هفته بیست و پنجم:

* گهر دورود ـ صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه تختی دورود

- سومین جلسه تمرین آماده‌‌سازی تیم ملی فوتبال ایران پیش از بازی با لبنان ساعت 11 امروز در کمپ تیم‌های ملی فوتبال برگزار می‌شود.

- رقابتهای انتخابی تیم ملی تکواندو برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های کشورهای اسلامی امروز هم در خانه تکواندو پیگیری می‌‎شود.

- مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2013 - آفریقای جنوبی امروز با انجام دو دیدار طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:

* ساحل عاج - نیجریه

* بورکینافاسو - توگو

- هفته بیست و پنجم از مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز و امشب با انجام دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* وست بروموویچ - تاتنهام

* منچسترسیتی - لیورپول

- هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* مالاگا - زاراگوزا

* سویا - رایو وایه‌کانو

* والنسیا - بارسلونا

* آتلتیکومادرید - رئال بتیس

* سو‌سیه‌داد - مایورکا

- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* کیه‌‍وو - یوونتوس

* سیه‌نا - اینتر

* جنوآ - لاتزیو

* فیورنتینا - پارما

* پالرمو - آتلانتا

* پسکارا - بولونیا

* میلان - اودینزه

- هفته بیستم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* نورنبرگ - مونشن‌گلادباخ

* لورکوزن - دورتموند