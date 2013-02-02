تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه پانزدهم بهمنماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و دوم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و سوم فوریه سال 2013 میلادی.
- مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
معوقه از هفته بیستم:
* پیکان تهران ـ داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران
هفته بیست و پنجم:
* گهر دورود ـ صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه تختی دورود
- سومین جلسه تمرین آمادهسازی تیم ملی فوتبال ایران پیش از بازی با لبنان ساعت 11 امروز در کمپ تیمهای ملی فوتبال برگزار میشود.
- رقابتهای انتخابی تیم ملی تکواندو برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و بازیهای کشورهای اسلامی امروز هم در خانه تکواندو پیگیری میشود.
- مرحله یکچهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملتهای آفریقا 2013 - آفریقای جنوبی امروز با انجام دو دیدار طبق برنامه زیر به پایان میرسد:
* ساحل عاج - نیجریه
* بورکینافاسو - توگو
- هفته بیست و پنجم از مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز و امشب با انجام دیدارهای زیر آغاز میشود:
* وست بروموویچ - تاتنهام
* منچسترسیتی - لیورپول
- هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* مالاگا - زاراگوزا
* سویا - رایو وایهکانو
* والنسیا - بارسلونا
* آتلتیکومادرید - رئال بتیس
* سوسیهداد - مایورکا
- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* کیهوو - یوونتوس
* سیهنا - اینتر
* جنوآ - لاتزیو
* فیورنتینا - پارما
* پالرمو - آتلانتا
* پسکارا - بولونیا
* میلان - اودینزه
- هفته بیستم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* نورنبرگ - مونشنگلادباخ
* لورکوزن - دورتموند
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