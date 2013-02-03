وضعیت تدریس اعضای کابینه دولت در نیمسال دوم دانشگاه/ رتبه علمی 3 وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد به همراه سه تن از وزرایش از جمله کامران دانشجو - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، عبدالرضا شیخ الاسلامی- وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مهدی غضنفری - وزیر صنعت، معدن و تجارت عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت هستند.

احمدی نژاد و شیخ الاسلامی در دانشکده مهندسی عمران، دانشجو در دانشکده مهندسی مکانیک و غضنفری در دانشکده مهندسی صنایع تدریس می کنند.

احمدی نژاد و شیخ الاسلامی به ترتیب دارای مرتبه علمی دانشیاری و استادیاری و در گروه آموزشی حمل و نقل تحصیل کرده و تدریس می کنند.

کامران دانشجو با مرتبه استادتمامی استاد رشته مهندسی مکانیک است.

در بیوگرافی آموزشی، مهدی غضنفری که مرتبه استاد تمامی را یدک می کشد، تخصص وی برنامه ریزی تولید عنوان شده است.

پیگیری خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تدریس این وزرا و رئیس کابینه‌ در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری نشان می دهد که کامران دانشجو روزهای دوشنبه از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در دانشکده مهندسی مکانیک درس " روش عکس و محدود 1" و عبدالرضا شیخ الاسلامی روزهای چهارشنبه از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر درس " حمل ونقل دریایی " را تدریس خواهند کرد.

مهدی غضنفری هم در نیمسال دوم سال تحصیلی هیچ کلاسی نخواهد داشت.

در خصوص احمدی نژاد هم در صورتیکه دانشجویان پایان نامه ای با وی داشته باشند به دفترش در پاستور مراجعه می کنند.

به گزارش مهر، سال گذشته بود که احمدی نژاد از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

محمد فتحیان معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تکلیف عدم تدریس وزرایی که عضو هیئت علمی این دانشگاه هستند، اظهار داشت: این افراد مقامات دولتی به شمار می آیند و موظفیشان صفر است.

همچنین محمود ملاباشی - رئیس سازمان امور دانشجویان و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت به مرتبه دانشیاری ارتقا یافته است.