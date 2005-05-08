خبرنگاران جوان درمسابقه دارت شركت كردند

به گزارش خبرگزاري" مهر" در ادامه برگزاري رقابتهاي دارت جام رسانه ها انجمن دارت ايران مسابقات دارت ويژه اعضا و كاركنان باشگاه خبرنگاران جوان را به مدت دوروز ويژه آقايان وخانمها درمحل اين باشگاه برگزاركرد.

بنابراين گزارش دربخش آقايان كه با حضور بيش از50 نفربرگزارشد كه درپايان اميرداوود سعيدان به مقام نخست رسيده ومرتضي جعفري دوم شد وپژمان ماندگار درمكان سوم ايستاد وهمچنين دربخش خانمها نيزكه با حضوربيش از30 نفربرگزارشد. نسرين صمد پور اول شد وطيبه موسيوند وسانازصفحات به ترتيب عناوين دوم وسوم را كسب كردند.

لازم به ذكر است: اين مسابقات با حضورسردبيرهاي سرويسهاي مختلف برگزارشد و به نفرات برترهدايايي ازسوي انجمن دارت ايران وباشگاه خبرنگاران جوان اهدا شد.

گفتني است: انجمن دارت ايران درنظردارد جام رسانه ها را دركليه رسانه ها برگزارنمايد ونفرات برتر اين مسابقات دريك مسابقه سراسري ويژه رسانه ها به رقابت خواهند پرداخت.